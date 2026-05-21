BingX представляет стратегию "Infinite Vision" к своему 8-летию, ускоряя экспансию в направлении мультиактивной торговли

ПАНАМА-СИТИ, 21 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, сегодня отметила своё 8-летие, представив стратегию долгосрочного развития под названием "Infinite Vision", отражающую эволюцию компании от криптовалютной биржи к ИИ-нативной платформе для мультиактивной торговли.

BingX Unveils "Infinite Vision" on 8th Anniversary, Accelerating Multi-Asset Expansion

Стратегия также отражает стремление BingX выйти за рамки криптовалют и создать более взаимосвязанный торговый опыт, объединяющий цифровые активы, традиционные финансовые рынки и новые инвестиционные возможности. Стратегия основана на четырёх ключевых направлениях: расширение доступа к мультиактивной торговле, развитие ИИ-нативного трейдинга, укрепление лидерства в деривативах и ускорение локализации.

Мультиактивность и мульти-рынок

Поскольку трейдинг всё больше выходит за пределы криптовалютного рынка, BingX уделяет особое внимание расширению продуктовой линейки в различных классах активов и рыночных направлениях.

Через BingX TradFi пользователи уже могут торговать более чем 100 традиционными финансовыми инструментами, включая золото, серебро, акции, сырьевые товары, валютный рынок и индексы.

Среди последних инициатив BingX – запуск торговли pre-IPO SpaceX и первого в мире OpenAI pre-IPO эйрдропа на платформе, предоставляющих эксклюзивные возможности доступа к традиционным активам для глобального сообщества пользователей.

ИИ-нативная экосистема

В центре стратегии Infinite Vision находится развитие интеллектуальной взаимосвязанной экосистемы. Через BingX AI компания создала ИИ-нативные инструменты для трейдинга, предназначенные для упрощения анализа рынка, разработки стратегий и принятия решений для повседневных трейдеров.

Интегрированный в TradFi, копитрейдинг и деривативы, BingX AI объединяет интеллектуальные технологии с социальным трейдингом, формируя более умный и доступный пользовательский опыт для трейдеров по всему миру.

Укрепление лидерства в деривативах

Будучи одной из ведущих мировых платформ для торговли деривативами, BingX продолжает инвестировать в инфраструктуру фьючерсов, продуктовые инновации и инструменты следующего поколения для трейдинга.

Развивая недавние запуски, такие как Futures Trading 2.0 и EventX, компания расширяет экосистему деривативов для поддержки более широкого спектра торговых стратегий в криптовалютах, традиционных финансовых рынках и событийно-ориентированных направлениях.

Ускорение глобальной экспансии

Локализация остаётся ещё одним важнейшим элементом глобальной стратегии BingX. Компания продолжает усиливать своё региональное присутствие через локализованные кампании, стратегические партнёрства, развитие сообщества и офлайн-активации. В рамках празднования 8-летия BingX также проведёт офлайн-мероприятия для сообщества в нескольких городах по всему миру с целью укрепления связи с пользователями.

«Infinite отражает как направление развития индустрии, так и то, что BingX строит для будущего», – заявил Пабло Монти, официальный представитель BingX. «Следующее поколение трейдинга не будет ограничено одним классом активов, рынком или технологией. Мы видим BingX как взаимосвязанную экосистему, где пользователи смогут бесшовно получать доступ к криптовалютам, традиционным финансовым рынкам и новым инвестиционным возможностям через ИИ-нативные инструменты, интеллектуальную инфраструктуру и локализованный пользовательский опыт, адаптированный под глобальные сообщества. Наша миссия – создать более доступную торговую платформу для пользователей по всему миру».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-ИИ компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в топ-5 глобальных криптовалютных деривативных бирж и являясь пионером в сфере криптокопитрейдинга, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной линейке продуктов и сервисов на базе ИИ, включая фьючерсы, спотовую торговлю, копитрейдинг и TradFi-решения, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, разработанные для повышения эффективности, уверенности и результативности торговли.

С 2024 года BingX является главным партнёром Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнёром Scuderia Ferrari HP.

Для получения дополнительной информации посетите: https://bingx.com/ru

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2984267/image1.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg