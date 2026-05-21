BingX представляет стратегию "Infinite Vision" к своему 8-летию, ускоряя экспансию в направлении мультиактивной торговли

Информация предоставлена

BingX

21 мая, 2026, 03:50 GMT

ПАНАМА-СИТИ, 21 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, сегодня отметила своё 8-летие, представив стратегию долгосрочного развития под названием "Infinite Vision", отражающую эволюцию компании от криптовалютной биржи к ИИ-нативной платформе для мультиактивной торговли.

Continue Reading
BingX Unveils "Infinite Vision" on 8th Anniversary, Accelerating Multi-Asset Expansion
BingX Unveils "Infinite Vision" on 8th Anniversary, Accelerating Multi-Asset Expansion

Стратегия также отражает стремление BingX выйти за рамки криптовалют и создать более взаимосвязанный торговый опыт, объединяющий цифровые активы, традиционные финансовые рынки и новые инвестиционные возможности. Стратегия основана на четырёх ключевых направлениях: расширение доступа к мультиактивной торговле, развитие ИИ-нативного трейдинга, укрепление лидерства в деривативах и ускорение локализации.

Мультиактивность и мульти-рынок

Поскольку трейдинг всё больше выходит за пределы криптовалютного рынка, BingX уделяет особое внимание расширению продуктовой линейки в различных классах активов и рыночных направлениях.

Через BingX TradFi пользователи уже могут торговать более чем 100 традиционными финансовыми инструментами, включая золото, серебро, акции, сырьевые товары, валютный рынок и индексы.

Среди последних инициатив BingX – запуск торговли pre-IPO SpaceX и первого в мире OpenAI pre-IPO эйрдропа на платформе, предоставляющих эксклюзивные возможности доступа к традиционным активам для глобального сообщества пользователей.

ИИ-нативная экосистема

В центре стратегии Infinite Vision находится развитие интеллектуальной взаимосвязанной экосистемы. Через BingX AI компания создала ИИ-нативные инструменты для трейдинга, предназначенные для упрощения анализа рынка, разработки стратегий и принятия решений для повседневных трейдеров.

Интегрированный в TradFi, копитрейдинг и деривативы, BingX AI объединяет интеллектуальные технологии с социальным трейдингом, формируя более умный и доступный пользовательский опыт для трейдеров по всему миру.

Укрепление лидерства в деривативах

Будучи одной из ведущих мировых платформ для торговли деривативами, BingX продолжает инвестировать в инфраструктуру фьючерсов, продуктовые инновации и инструменты следующего поколения для трейдинга.

Развивая недавние запуски, такие как Futures Trading 2.0 и EventX, компания расширяет экосистему деривативов для поддержки более широкого спектра торговых стратегий в криптовалютах, традиционных финансовых рынках и событийно-ориентированных направлениях.

Ускорение глобальной экспансии

Локализация остаётся ещё одним важнейшим элементом глобальной стратегии BingX. Компания продолжает усиливать своё региональное присутствие через локализованные кампании, стратегические партнёрства, развитие сообщества и офлайн-активации. В рамках празднования 8-летия BingX также проведёт офлайн-мероприятия для сообщества в нескольких городах по всему миру с целью укрепления связи с пользователями.

«Infinite отражает как направление развития индустрии, так и то, что BingX строит для будущего», – заявил Пабло Монти, официальный представитель BingX. «Следующее поколение трейдинга не будет ограничено одним классом активов, рынком или технологией. Мы видим BingX как взаимосвязанную экосистему, где пользователи смогут бесшовно получать доступ к криптовалютам, традиционным финансовым рынкам и новым инвестиционным возможностям через ИИ-нативные инструменты, интеллектуальную инфраструктуру и локализованный пользовательский опыт, адаптированный под глобальные сообщества. Наша миссия – создать более доступную торговую платформу для пользователей по всему миру».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-ИИ компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в топ-5 глобальных криптовалютных деривативных бирж и являясь пионером в сфере криптокопитрейдинга, BingX удовлетворяет растущие потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексной линейке продуктов и сервисов на базе ИИ, включая фьючерсы, спотовую торговлю, копитрейдинг и TradFi-решения, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, разработанные для повышения эффективности, уверенности и результативности торговли.

С 2024 года BingX является главным партнёром Chelsea FC, а в 2026 году стала первой официальной криптовалютной биржей – партнёром Scuderia Ferrari HP.

Для получения дополнительной информации посетите: https://bingx.com/ru

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2984267/image1.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg

Другие материалы из этого источника

BingX Unveils "Infinite Vision" on 8th Anniversary, Accelerating Multi-Asset Expansion

BingX Unveils "Infinite Vision" on 8th Anniversary, Accelerating Multi-Asset Expansion

BingX, a leading cryptocurrency exchange and Web3-AI company, today marked its 8th anniversary with the unveiling of its "Infinite Vision", a...
BingX становится первой биржей, предложившей пре-IPO эйрдроп OpenAI

BingX становится первой биржей, предложившей пре-IPO эйрдроп OpenAI

BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-ИИ компания, сегодня запустила на своей платформе кампанию пре-IPO эйрдроп OpenAI, расширяя доступ...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Cryptocurrency

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Выпуски новостей схожей тематики