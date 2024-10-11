BingX запускает миниапп Telegram для более удобного копитрейдинга

ВИЛЬНЮС, Литва, 11 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая мировая криптовалютная биржа, объявляет о запуске своего долгожданного Telegram Copy Trading Mini App, первого в своем роде в мире, поддерживающего копирование сделок непосредственно в Telegram. Эта революционная новая функция позволяет пользователям беспрепятственно следить за ведущими криптовалютными трейдерами на BingX без необходимости регистрации или загрузки дополнительного программного обеспечения. Просто подключив свой кошелек TON Space через Telegram, пользователи могут заниматься копированием сделок одним щелчком мыши.

BingX Launches Telegram Mini App for Seamless Copy Trading

Внедрение приложения BingX Telegram Mini — это важный шаг вперед в стремлении компании сделать торговлю криптовалютой более интуитивной и удобной для пользователя. Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, выразила свой энтузиазм по поводу новой функции: «Используя приложение BingX в Telegram, мы разрушаем барьеры для входа. Нет необходимости в сложных регистрациях или дополнительных загрузках. Все, что вам нужно, — это кошелек TON Space, и вы можете начать копировать сделки от ведущих экспертов в этой области. Этот запуск подчеркивает нашу приверженность упрощению торговли и расширению прав и возможностей трейдеров по всему миру, независимо от уровня опыта».

После подключения пользователи BingX могут быстро вносить средства через свой кошелек TON Space. Оптимизированный процесс позволяет им исследовать «Copy Trading Plaza» и копировать сделки экспертов всего за несколько щелчков. Новое мини-приложение упрощает процесс, устраняя необходимость в длительных регистрациях или дополнительных загрузках. Пользователи BingX могут легко управлять средствами, переводить их в свой кошелек BingX и начинать торговлю с минимальными усилиями. Раздел «Мои сделки» также обеспечивает четкое отслеживание общей прибыли, текущих сделок и истории сделок, предлагая трейдерам прозрачность и контроль.

Чтобы отпраздновать запуск, BingX предлагает ограниченные по времени акции, включая полное возмещение комиссий за газ на депозитах и шанс выиграть эйрдропы Toncoin (TON). Обмен и рефералы также упрощаются, позволяя пользователям приглашать друзей или рекомендовать трейдеров напрямую через Telegram и выигрывать реферальные поощрения.

Запуск приложения BingX Telegram Mini App знаменует собой поворотный момент в будущем криптовалютной торговли, предлагая новый уровень удобства и простоты для своих пользователей. Поскольку рынок криптовалют продолжает развиваться, BingX стремится предлагать передовые решения, которые расширяют возможности трейдеров, предоставляя им инструменты, необходимые для успеха в этой быстро развивающейся и динамичной отрасли.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спот, деривативы, копи-трейдинг и управление активами — все это разработано для меняющихся потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая дает пользователям инновационные инструменты и функции для повышения их торгового мастерства. В 2024 году BingX с гордостью стала официальным партнером криптовалютной биржи футбольного клуба «Челси», что ознаменовало захватывающий дебют в мире спорта.

Для получения более подробной информации: https://bingx.com

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