BingX представляет Altcoin индекс для фьчерсной торговли. Один клик -- бесчисленное количество трендов

ВИЛЬНЮС, Литва, 27 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая глобальная криптовалютная биржа, с радостью объявляет о запуске ALTCOIN индекса, — первого фьючерсного торгового инструмента, включающего топовые альткоины. Этот инновационный продукт предоставляет пользователям удобное решение для эффективного отслеживания и торговли основными трендами в мире криптовалют всего одним кликом.

BingX Introduces ALTCOIN Index Futures Trading: One Click, Countless Trends

Изначально используемый на фондовых рынках, фьючерсный индекс представляет собой финансовый дериватив, отслеживающий динамику группы активов, таких как акции или товары. Эти инструменты были впервые внедрены для упрощения торговли, предоставляя инвесторам возможность спекулировать или хеджировать риски, связанные с коллективными движениями выбранных рыночных секторов. Вместо покупки отдельных акций трейдеры могли получить доступ к широкому рыночному охвату с помощью одной сделки, экономя время и снижая издержки.

На криптовалютном рынке новая пара фьючерсов ALTCOIN/USDT работает аналогично, объединяя в себе динамику топовых криптовалют по рыночной капитализации, за исключением Bitcoin (BTC) и стейблкоинов. В текущий индекс входят ETH, XRP, SOL, BNB, DOGE, ADA, TRX, AVAX и SHIB. Этот подход является более эффективным по сравнению с покупкой отдельных криптовалют или ETF, так как позволяет напрямую спекулировать с использованием многоуровневого кредитного плеча, без необходимости управления множеством позиций. Таким образом, трейдеры могут эффективно диверсифицировать риски, связанные с волатильностью отдельных активов.

Вивьен Лин, директор по продуктам BingX, прокомментировала новое предложение: «Объединяя ряд ведущих криптовалют в единый торговый инструмент, мы предоставляем пользователям практичный и эффективный способ лучше отслеживать рыночные тренды. Эта торговая пара с индексом должна помочь менее опытным пользователям легче достигать своих торговых целей, особенно когда они не уверены, какой актив выбрать для торговли, и хотят просто торговать основными альткоинами с использованием кредитного плеча».

Пользователи BingX могут воспользоваться многоуровневыми опциями кредитного плеча и конкурентными ставками, соответствующими условиям бессрочных фьючерсов платформы. Это упрощает управление открытыми ордерами и повышает эффективность торговли. Платформа также гарантирует актуальность состава индекса благодаря регулярным квартальным корректировкам и временным обновлениям в зависимости от рыночных условий.

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей, обслуживающей более 10 миллионов пользователей по всему миру. BingX предлагает разнообразные продукты и услуги, включая спотовую торговлю, производные инструменты, копи-трейдинг и управление активами — всё это разработано для удовлетворения потребностей пользователей, от новичков до профессионалов. BingX стремится предоставить надежную платформу, которая оснащает пользователей инновационными инструментами и функциями для повышения их торговых навыков. В 2024 году BingX с гордостью стала официальным криптовалютным партнером футбольного клуба "Челси", знаменуя яркий дебют в мире спорта.

Для получения дополнительной информации: https://bingx.com/

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