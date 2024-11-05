Bitget открывает прием заявок на листинг токенов с новой стандартной процедурой для повышения прозрачности и честности

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 5 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая мировая криптобиржа и Web3 компания, запустила новый портал для подачи заявок на листинг токенов на своей платформе, с усиленным процессом проверки заявок и строгими стандартами для листинга. Это обновление направлено на повышение прозрачности процесса добавления активов, обеспечивая криптопроектам лучшее понимание всех процедур. В отличие от других централизованных бирж, Bitget демонстрирует прозрачность своих процедур листинга.

В рамках нового процесса подачи заявок Bitget призывает команды проектов подавать информацию о своих активах через официальный портал заявок на листинг на сайте Bitget. Команда платформы будет проверять всю поданную информацию на соответствие юридическим, нормативным и техническим стандартам безопасности. После проверки Bitget будет сотрудничать с командами проектов, чтобы согласовать план листинга, включая поддержку сообщества, план продвижения и конкретные детали процесса листинга, чтобы обеспечить успешный запуск на платформе. Заявители могут подать заявку на листинг на различных платформах, таких как Spot, Launchpool, Poolx и Pre-market.

Важно отметить, что Bitget подчеркивает, что не взимает никаких сборов, связанных с процессом подачи заявки на листинг, таких как комиссии, брокерские сборы, сборы за подачу заявки или оценочные сборы. Токены, предоставленные командами проектов, будут полностью распределены среди пользователей Bitget в соответствии с согласованным маркетинговым и рекламным планом.

Для поддержания высоких стандартов Bitget продолжит мониторинг работы проектов после листинга. Путем сотрудничества с внешними экспертами и профессионалами Bitget проводит регулярные оценки на основе различных количественных и качественных факторов. Токены, которые показывают низкие результаты, могут быть отмечены меткой "ST" или даже удалены из листинга, что обеспечивает соответствие всех листинговых активов стандартам Bitget и ценности для пользователей.

В ответ на растущие опасения по поводу мошенничества с листингом в отрасли, Bitget советует владельцам проектов быть бдительными и остерегаться мошенников, выдающих себя за сотрудников Bitget на таких платформах, как X, Telegram, WhatsApp и WeChat. Bitget утверждает, что не взаимодействует с внешними агентствами для листинга токенов и строго запрещает таким организациям собирать платежи от его имени в любом качестве. Для обеспечения безопасности рекомендуется подтверждать личность контактов через официальные каналы верификации Bitget.

Команда по листингу Bitget придерживается строгих этических стандартов, чтобы обеспечить надежный и стабильный процесс листинга. Если замечены какие-либо операции или поведения, противоречащие этим ценностям, такие как ненадлежащее поведение или потенциальные конфликты интересов, рекомендуется незамедлительно сообщить об этом по адресу [email protected]. Решение этих вопросов подчеркивает приверженность команды к честности и прозрачности для всех проектов.

Для подачи заявки на листинг на Bitget, пожалуйста, посетите портал заявок здесь.