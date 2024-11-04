Bitget запускает конкурс питчей для женщин-предпринимателей в сфере блокчейн с возможностью получения финансирования до $100,000

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 4 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web компания, запустила "Pitch n Slay", уникальную инициативу в рамках своей программы Blockchain4Her, направленную на привлечение внимания к женщинам-предпринимателям в сфере блокчейна. Эта инициатива основана на проекте Bitget Blockchain4Her с бюджетом $10 миллионов и предлагает целевую поддержку стартапам, возглавляемым женщинами, с возможностью получить до $100,000 финансирования от Foresight Ventures, а также наставничество от опытных профессионалов в сфере блокчейна.

Программа "Pitch n Slay" организована в сотрудничестве с такими организациями, как World of Women, Women in Web3 и Bitget Wallet, и направлена на то, чтобы предоставить женщинам-предпринимателям капитал, наставничество и необходимую поддержку для масштабирования их проектов. Партнерства с Foresight Ventures и Morph подчеркивают приверженность Bitget использованию ресурсов и опыта лидеров экосистемы блокчейна.

Выбранные участники пройдут интенсивное обучение и развитие. После первого раунда презентаций финалисты получат помощь в разработке рыночной стратегии, масштабировании и технологиях от экспертов отрасли, таких как Грейси Чен (CEO Bitget), Тая А (CEO World of Women), Мин Сюэ (партнер Foresight Ventures) и Тесс Хау (основатель Tess Ventures). Финальное мероприятие состоится 15 ноября в Бангкоке, Таиланд, где финалисты представят свои усовершенствованные проекты судейской комиссии и инвесторам.

Три лучших стартапа получат гранты: $5000 за первое место, $3000 за второе и $2000 за третье. Все три победителя будут иметь возможность дальнейшей презентации для Foresight Ventures, с шансом получить до $100,000 в виде pre-seed раунда финансирования.

Генеральный директор Bitget, Грейси Чен, подчеркнула приверженность компании гендерной инклюзивности, отметив, что более 45% руководящих должностей занимают женщины. "С помощью Blockchain4Her мы с честью поддерживаем женщин-основателей, предоставляя им возможности для получения опыта, наставничества и финансирования. Мы продолжим расширять эту платформу, чтобы помогать стартапам, возглавляемым женщинами, в Web3," — сказала Чен.