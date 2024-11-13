Bitget достигает рекордных объемов торгов и количества активных трейдеров на фоне рыночного роста

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 13 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и Web3 компания, сообщает о достижении рекордных показателей объемов торгов, открытых позиций и количества активных пользователей. Недавний рыночный рост усилил активность на платформе, и Bitget обошел крупных конкурентов, заняв 3-е место в мире по торговле фьючерсами по данным Coingecko.

Общий объем торговли деривативами вырос до $1,51 трлн, увеличившись на 1,7% за последние 24 часа, согласно последнему отчету Coingecko. Значительное достижение Bitget в области торговли фьючерсами подчеркивает растущий спрос и масштабируемость его платформы. Поддерживая быстро растущую пользовательскую базу, привлеченную высоким интересом к торговле фьючерсами, платформа, ориентированная на ликвидность и удобство, помогла Bitget сохранить конкурентное преимущество на этом рынке.

«Рекордные показатели Bitget — важная веха, которой мы достигли благодаря усилиям команды из 1500 человек. Наш постоянный акцент на создание устойчивой платформы во время медвежьих рынков позволяет нам процветать по мере восстановления рынка. Сосредоточившись на соблюдении нормативных требований и получении лицензий по всему миру, Bitget теперь опережает своих предшественников», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

Последние данные указывают на удвоение большинства торговых показателей по сравнению с предыдущими пиками, что свидетельствует о новой фазе роста. Рекордные объемы Bitget соответствуют более широкой тенденции в отрасли, поскольку торговля деривативами продолжает набирать популярность среди институциональных и розничных трейдеров, ищущих эффективные инструменты для хеджирования и использования рычагов. Постоянно удовлетворяя потребности разнообразного сообщества трейдеров, Bitget теперь находится среди трех ведущих игроков на рынке деривативов.

С ноября 2023 года по ноябрь 2024 года Bitget продемонстрировал значительный рост по нескольким направлениям. Число пользователей возросло с 20 до 45 миллионов, в то время как количество сотрудников увеличилось на 6,7% в связи с ростом операционных потребностей. Также значительно расширилось многообразие платформы: число национальностей пользователей удвоилось до более чем 200 регионов, увеличившись на 100%, а количество профессиональных трейдеров выросло с 120 000 до 190 000.

В настоящее время на Bitget представлено более 900 токенов, суточный объем торгов превышает $10 млрд, а объем фьючерсов за последние 24 часа составил более $77 млрд. Биржа с планами по расширению на пути к превышению прогнозируемого роста за год.