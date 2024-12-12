Bitget устанавливает новые стандарты предварительной торговли с рекордным объемом и глобальным охватом

50+ токенов, 187,000+ активных трейдеров и более $50 млн предварительного объема торговли укрепляют лидерство компании



VICTORIA, 12 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, с гордостью объявляет о своем стремительном росте как лидера в области предварительной торговли . С более чем 50 листингами токенов, активным сообществом из 187,000 трейдеров и объемами торговли, превышающими $50 млн, Bitget переопределяет ранний торговый опыт для трейдеров и блокчейн-проектов.

Платформа предварительной торговли Bitget предоставляет трейдерам уникальную возможность получить доступ к токенам до их публичного листинга, что позволяет воспользоваться ранними рыночными возможностями. Для блокчейн-стартапов платформа служит стартовой площадкой, обеспечивая ликвидность, видимость и поддержку сообщества с первого дня.

«Наша цель для предварительной торговой платформы Bitget — предоставить возможности как трейдерам, так и проектам, создавая пространство, которое ориентировано на доверие, инновации и доступность», — заявила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «На данный момент Bitget Pre-Market является крупнейшим продуктом на CEX, привлекшим такое внимание с момента запуска. Мы верим в создание инновационных, удобных и ускоряющих экосистему продуктов, и наша платформа предварительной торговли — яркий пример этого», — добавила она.

Платформа предварительной торговли Bitget достигла впечатляющего роста благодаря 50+ листингам токенов, ориентированным на реальные приложения и инновации, включая такие проекты, как Movement (MOVE), Scroll (SCR) и Orderly Network (ORDER). Глобальная база пользователей активно участвует в ранних торговых возможностях, устанавливая стандарты ликвидности среди конкурентных платформ и укрепляя доверие к платформе.

Преимущества платформы:

Исключительная прозрачность и ликвидность. Жесткий отбор токенов обеспечивает высокое качество листингов.

Жесткий отбор токенов обеспечивает высокое качество листингов. Нулевая комиссия. Увеличивает доходность ранних инвестиций.

Увеличивает доходность ранних инвестиций. Глобальные кампании. Способствуют международному принятию и участию.

Способствуют международному принятию и участию. Интеграция Bitget Wallet и аналитические инструменты. Помогают трейдерам принимать обоснованные решения.

Помогают трейдерам принимать обоснованные решения. Эксклюзивные бонусы. Реферальные награды, бонусы за стейкинг и приоритетный доступ к возможностям.

Платформа Bitget выделяется на фоне конкурентов, преодолевая барьеры в виде ограниченной прозрачности и ликвидности, и предлагает уникальные преимущества для трейдеров и проектов.

Bitget приглашает трейдеров и блокчейн-проекты присоединиться к своей платформе предварительной торговли, созданной для продвижения инноваций, сотрудничества и финансовых возможностей.