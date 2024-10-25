Bitget награждает инфлюенсеров из стран СНГ за продвижение осведомленности о криптовалюте

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 25 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3, отметила достижения криптоинфлюенсеров из стран СНГ, наградив самых выдающихся лидеров мнений (KOL) региона. Это признание подчеркивает исключительный вклад создателей контента, сообществ и брендов в сектор Web3, акцентируя их роль в продвижении осведомленности, образования и адаптации к стремительно развивающемуся рынку.

Rast Pentagon, известный своим профессионализмом в торговле с более чем восьмилетним опытом, получил награду за Лучший YouTube-блогер СНГ. Его детальные анализы рынка, подкасты и экспертные комментарии о криптовалютных трендах помогли значительно углубить понимание рыночных динамик в сообществе, сделав его одним из ведущих голосов в отрасли.

Награду за Лучший Telegram-канал СНГ получила OG Community – обширная сеть, насчитывающая 800 000 участников, которые ежедневно обсуждают криптовалютные вопросы на 18 языках. Это сообщество стало источником информации, создавая пространство для обмена знаниями между криптоэнтузиастами со всего мира.

Polunin Trade, признанный Криптоинфлюенсером года в СНГ, является одним из самых влиятельных участников криптосцены региона. Имея более миллиона подписчиков, он активно участвует в ведущих криптоконференциях и выступает в качестве спикера.

«Регион СНГ проявил значительный энтузиазм и инновации в криптопространстве. Мы благодарны за их постоянную поддержку и отмечаем их вклад. Эти награды чествуют таланты и преданность людей, внесших огромный вклад в развитие криптоиндустрии, устанавливая новые стандарты для отрасли», – отметил Вугар Уси Заде, операционный директор Bitget.

Crypton (Trade Party) был удостоен награды за Лучшее сообщество Web3 в СНГ. За годы существования сообщество превратилось в полноценную криптоэкосистему, предлагая такие инструменты, как календари событий, чат-боты и NFT-продукты, став основным инструментом для отслеживания событий на криптовалютном рынке.

Fund-IQ, получивший награду Трейдер года в СНГ, выделился разработкой стратегии торговли, объединяющей семь различных подходов. Обладая более чем шестилетним опытом, он стабильно демонстрирует эффективность своих методов в конкурентной среде крипторынка.

Blum, гибридная платформа, интегрирующая криптовалютную торговлю через мини-приложения в Telegram, была удостоена награды за Лучшую интеграцию бренда в СНГ. Инновационное использование Telegram для упрощения торговли сделало ее лидером в данной нише.

Награду за Лучшего автора Bitget Insights в СНГ получила Crypto Emergency, популярная фигура в соцсетях и постоянный автор новостей Bitget. Подкасты и образовательный контент о криптоинвестициях от Crypto Emergency стали надежным источником информации для тех, кто стремится понять сложный рынок.

Торговая платформа 3Commas, известная своими алгоритмическими решениями для трейдинга, была удостоена награды за Лучший брокер СНГ. С более чем миллионом пользователей, значительная часть которых из СНГ, 3Commas продолжает развивать практики трейдинга благодаря своим продвинутым инструментам.

Icelab получил награду за Лучший копитрейдер СНГ благодаря своим впечатляющим результатам в алгоритмической торговле, показывая более 400 последовательных прибыльных дней на функции копитрейдинга Bitget. Этот устойчивый успех укрепил репутацию Icelab как надежного участника торговли.

Sarvar, популярный контентмейкер с аудиторией в YouTube и Telegram, насчитывающей 300 000 подписчиков, получил награду за Лучшее криптосообщество СНГ. Его каналы стали ключевым источником для образовательного контента о криптовалютах и одной из самых влиятельных площадок в регионе.

Церемония награждения завершилась совместным фото победителей с послом Bitget и маскарадом. Вечер стал символом общей цели – продвижения криптоэкосистемы в СНГ и вдохновлял на дальнейшие инновации и сотрудничество в секторе.