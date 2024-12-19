Bitget вошла в тройку ведущих криптобирж по фьючерсной торговле в ноябре

VICTORIA, Seychelles, 19 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- В ноябрьском отчете о прозрачности работы Bitget, ведущей криптобиржи и Web3 компании, представлены результаты работы за последний месяц. Крипторынок продемонстрировал резкий рост, причём цена биткоина превысила $106,000. На Bitget этот тренд нового исторического максимума отразился ростом цены токена Bitget (BGB) с примерно $1,44 до $1,70, что составляет прирост около 18%. Такой рост был обусловлен глобальной экспансией Bitget, значительным увеличением торговых объёмов, вовлеченности пользователей и усилением безопасности платформы, в частности, занятием третьей позиции в мировом рейтинге фьючерсной торговли.

В ноябре криптобиржей Bitget пользовались более 45 миллионов человек, а ежедневный объем торгов составил $10 миллиардов. Объём торгов фьючерсами USDT-M внутри платформы вырос с $7 миллиардов до $16 миллиардов, а ежедневный объём спотовых торгов удвоился, достигнув $400 миллионов. Защитный фонд компании увеличился с более чем $400 миллионов до более $600 миллионов, поддерживая высокий уровень безопасности и доверия пользователей.

В ноябре токены спотовой торговли на Bitget показали впечатляющий рост, а лидером стал UNICE с ростом цены на 2666,71%. Также на платформу Poolx было добавлено 13 токенов, из которых 5 были представлены в листингах на предрыночной стадии, что свидетельствует о высоком интересе и двойной экспозиции этих активов.

Bitget организовала мероприятие "Pitch n' Slay" в Бангкоке. В рамках программы Blockchain4Her конкурс предоставил женщинам-предпринимателям в блокчейн-сфере возможности для получения внимания, капитала и наставничества, а также шанс выиграть до $100,000 финансирования от Foresight Ventures. Мероприятие продемонстрировало силу сотрудничества в создании инклюзивных возможностей для женщин в блокчейне, что соответствует стремлению Bitget развивать разнообразную и процветающую блокчейн-экосистему.

Bitget внедрила банковские переводы в VND во Вьетнаме. Эта функция позволяет пользователям вносить VND через VietQR и выводить средства через банковские переводы для покупки популярных криптовалют, таких как BTC, ETH, USDT, SOL и BGB, через функцию конверсии средств Bitget.

Bitget Wallet представил комплексный набор инструментов для торговли мемкоинами, позволяющий пользователям находить перспективные токены, анализировать важные данные и легко торговать на нескольких блокчейнах. Кроме того, был запущен реферальный проект Refer2Earn, способствующий росту пользовательской базы через пассивный доход, а также программа поддержки Telegram Mini-App на $20 миллионов для стимулирования разработчиков и инноваций в экосистеме Telegram.

Серьезные результаты Bitget снова подтверждают её статус одного из ведущих мировых игроков в криптоиндустрии. Компания продолжает фокусироваться на инновациях, вовлеченности пользователей и расширении рынка в условиях стремительно развивающегося крипто сектора, активно соединяя CeFi и DeFi и расширяя доступ к децентрализованным финансам.

Для получения дополнительной информации посетите ноябрьский отчёт.