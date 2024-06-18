Bitget зафиксировала самый высокий приток капитала, а открытый интерес вырос на 39,2% в мае, достигнув $9,74 млрд

Виктория, Сейшельские острова, 18 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая в мире биржа криптовалют и компания Web3, стойко пережила май, сохранив свою позицию ведущей биржи деривативов с самым высоким притоком капитала среди централизованных бирж и устойчивым ростом открытых процентов.

Согласно отчету CCData, после халвинга и запуска биткоин-ETF совокупный объем спотовой торговли и торговли деривативами на централизованных биржах снизился на 20,1% до $5,27 трлн в мае. Однако открытый интерес на биржах деривативов вырос на 30,5% до $55,2 млрд. На этом фоне Bitget продемонстрировала значительный рост открытого интереса на 39,2%, достигнув $9,74 млрд, что укрепило его репутацию ведущей биржи деривативов.

Bitget, основанная в 2018 году, является ведущей в мире биржей криптовалют и компанией Web3. Обслуживая более 25 миллионов пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Bitget Wallet, ранее известный как BitKeep, представляет собой многосетевой криптокошелек мирового класса, который предлагает ряд комплексных решений и функций Web3, включая функциональность кошелька, обмен, NFT Marketplace, браузер DApp и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту посредством сотрудничества с заслуживающими доверия партнерами, в том числе с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси и спортсменами национальной сборной Турции Бусе Тосуном Чавушоглу (чемпионом мира по борьбе), Саметом Гюмюшем (золотым медалистом по боксу) и Илькином Айдыном (национальная сборная по волейболу).

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