Bitget сообщает о высоких показателях работы за третий квартал 2024 года, укрепляя свою позицию четвертой по величине криптовалютной биржи

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Bitget

29 окт, 2024, 07:28 GMT

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 29 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая глобальная криптовалютная биржа и компания Web3, выпустила отчет о прозрачности за третий квартал 2024 года, продемонстрировав значительные достижения в росте пользовательской базы, расширении токенов и стратегических инициативах.

Основные итоги за третий квартал 2024 года:

  1. Достижение отметки в 45 миллионов пользователей и укрепление рыночных позиций
    В третьем квартале 2024 года Bitget преодолела отметку в 45 миллионов зарегистрированных пользователей по всему миру, став четвертой по объему торгов криптобиржей. Рост базы пользователей на 400% за год обусловлен инновационными продуктами и расширением на новые регионы, такие как Африка, Южная и Юго-Восточная Азия.
  2. Расширение листинга токенов и стейкинг возможностей
    В третьем квартале Bitget добавила 72 новых токена, увеличив их количество до более чем 800, с более чем 900 торговыми парами. Наибольший прирост в общем заблокированном объеме (TVL) показали токены POL, DRIFT, WUSD, REEF и MOTHER. Платформа Pre-market также привлекла внимание ранних трейдеров, с 12 токенами, включая CATI, MOCA, HMSTR, DOGS и ZKL, и общим объемом транзакций в $23 миллиона.
  3. Платформа PoolX для высокодоходного стейкинга
    Запущенная в апреле, платформа PoolX стала популярным выбором среди пользователей, предлагая высокодоходные стейкинг-опции. В третьем квартале число участников PoolX превысило 94 805 человек, а общий объем стейкинга удвоился по сравнению со вторым кварталом, достигнув $2,3 миллиарда. Популярные пулы включают BGB, BTC, ETH и USDT, предоставляя пользователям новые возможности для получения вознаграждений.
  4. Поддержка экосистемы TON и стратегические инвестиции
    В рамках совместных инвестиций с Foresight Ventures в размере $30 миллионов Bitget поддержала расширение проектов на платформе The Open Network (TON), включая DOGS, Hamster Kombat и Notcoin. С учетом почти миллиарда пользователей Telegram, экосистема TON стремительно растет, а Bitget становится важной точкой входа для тех, кто интересуется проектами на базе TON и децентрализованными приложениями.
  5. Стратегическое партнерство с Ла Лигой для продвижения Web3
    Bitget укрепила позиции в спортивной сфере, заключив многомиллионное партнерство с Ла Лигой. Сотрудничество направлено на повышение осведомленности о криптовалютах и Web3 в Восточной Европе, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. Оно открывает новые возможности для привлечения аудитории Ла Лиги и новых криптоэнтузиастов.
  6. Расширенные возможности обнаружения токенов благодаря сотрудничеству с Nansen
    В партнерстве с Nansen Bitget использует блокчейн-данные и инсайты сообщества для поиска перспективных токенов. Благодаря этой стратегии и аналитическим инструментам Nansen, биржа добавила 240 новых токенов с апреля, став одной из самых активных площадок по листингу на ранней стадии.

Полный текст отчета смотрите здесь.

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