Bitget выходит на рынок Великобритании, предлагая широкий ассортимент токенов

Bitget запускает сайт в Великобритании, предлагая широкий выбор токенов в соответствии с правилами Financial Promotions Regime

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 12 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Криптовалютная биржа и Web3 компания Bitget официально перезапустила свой сайт для британских пользователей, обеспечив его соответствие требованиям Financial Promotions Regime. Это позволяет британским пользователям получить доступ к широкому выбору цифровых активов — более 150 токенов, что делает предложение Bitget одним из самых обширных на рынке Великобритании и более чем вдвое превышает ассортимент многих конкурентов. Этот запуск укрепляет позиции Bitget как одной из ведущих бирж в стране и подчеркивает стремление компании удовлетворить растущий спрос на торговлю криптовалютами.

С одобрением от Archax, пользователи Bitget в Великобритании теперь смогут пользоваться различными криптовалютными услугами, включая хранение и торговлю токенизированными реальными активами.

"Комплаенс — основа нашей стратегии расширения, и выход на рынок Великобритании позволяет нам предложить пользователям разнообразные цифровые активы в постоянно меняющейся криптосреде. Этот шаг укрепляет нашу репутацию как надежного долгосрочного партнера в разных регионах, предлагая платформу для изучения цифровых активов," — заявила генеральный директор Bitget Грейси Чен.

Компания Archax также выразила поддержку Bitget в достижении этой вехи, предоставляя доступ к широкому выбору цифровых активов в Великобритании в рамках строгого соответствия стандартам FCA.

"Мы стремимся поддерживать высокие стандарты режима, предоставляя британским инвесторам доступ к прозрачному торговому опыту," — отметила Джулия Лодер, глава отдела регулирования в Archax.

Широкий ассортимент Bitget ориентирован на потребности различных групп инвесторов в Великобритании, предлагая возможности как для новичков, так и для опытных трейдеров. Этот шаг соответствует видению Bitget по предоставлению глобального доступа к торговле криптовалютами с фокусом на местное соответствие требованиям и соблюдение нормативных стандартов. Полностью доступный сайт Bitget в Великобритании, открытый для новых пользователей, нацелен на создание сильной локальной базы, предоставляя разнообразные торговые возможности.

Расширение на британский рынок также является важным шагом для Bitget, укрепляя его позиции как ключевого игрока в глобальной криптоэкосистеме, основанной на разнообразии, инновациях и соблюдении нормативных требований.