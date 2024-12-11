Bitget создает региональный хаб в Европе, чтобы соответствовать требованиям MİCA

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 11 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3 компания, рассматривает возможность создания своего регионального хаба в Европе в Литве в рамках стратегической экспансии в Европейском союзе. Этот шаг доказывает готовность Bitget придерживаться требований регулирования криптоактивов MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Компания активно готовится к соблюдению требований MiCA, включая планы по открытию офиса и найму специалистов по вопросам соответствия и операционной деятельности в Литве.

«Мы искренне благодарим регулирующие органы ЕС за их лидерство и видение в создании безопасной и динамичной среды для использования цифровых инноваций. Наше стратегия по работе в Европе выходит за рамки просто расширения бизнеса. Этот континент является лидером криптовалютной и Web 3.0 революции, и мы стремимся внести свой вклад в развитие экосистемы криптовалютных стартапов», — отметил Хон Нг, главный юрист Bitget. «Создавая хаб в Европейском Cоюзе, мы демонстрируем нашу сильную приверженность и желание поддерживать самые высокие стандарты безопасности и соответствия всем международным требованиям», — добавил он.

Bitget последовательно работает над соблюдением регуляторных требований по всему миру в странах с благоприятным отношением к криптовалютам, имея лицензии в ключевых странах, таких как Польша, Австралия и Италия. Биржа недавно вернулась на рынок Великобритании, предложив целый спектр криптовалютных услуг, которые полностью соответствуют международным требованиям. Bitget также стремится получить регуляторные одобрения более чем в 15 юрисдикциях по всему миру. В их числе Литва, где Bitget уже зарегистрировал свою деятельность в области криптовалют, что подтверждает приверженность компании безопасной и прозрачной работе в Европе.

Компания также планирует тесно сотрудничать с европейскими регуляторами, чтобы обеспечить соответствие своих продуктов всем нормативным требованиям, при этом уделяя первоочередное внимание защите активов и данных пользователей. С вступлением в силу рамок MiCA активные действия Bitget позволят ей стать самой быстрорастущей биржей, соответствующей требованиям.