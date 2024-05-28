Bitget демонстрирует постоянный рост пользовательских активов в новом отчете Proof of Reserves в мае 2024 года

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 28 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, мировой лидер в области криптовалютных бирж и технологии Web3, подтверждает свою приверженность прозрачности и демонстрирует постоянный рост пользовательских активов в своем последнем обновлении Proof of Reserves (PoR) за май 2024 года. Это обновление подчеркивает неизменную приверженность Bitget к поддержанию надежных резервов, обеспечивающих безопасность и сохранность активов пользователей в условиях постоянно меняющегося криптовалютного ландшафта.

Последний отчет Bitget PoR за май 2024 года демонстрирует впечатляющий общий коэффициент резервирования в 169%, что значительно выше отраслевого стандарта в 100%, а коэффициенты BTC и ETH достигают 295% и 209% соответственно. Кроме того, в обновлении отмечается значительное увеличение пользовательских активов для USDT и ETH: с января 2024 года оба показателя продемонстрировали значительный рост на 64% и 72%. Эти цифры свидетельствуют не только о росте доверия пользователей, но и о сильной динамике их роста.

Грейси Чен, генеральный директор Bitget, отметила важность недавнего обновления Proof of Reserves (PoR), подчеркнув неизменную приверженность Bitget к прозрачности и финансовой стабильности. Чен заявила: «Bitget твердо придерживается принципов прозрачности и финансовой стабильности. Последнее обновление PoR подтверждает нашу приверженность защите активов пользователей и соблюдению высочайших стандартов отчетности. С общим коэффициентом резервирования 169% Bitget остается в авангарде индустрии криптовалютных бирж, подавая пример для подражания другим».

Стремление Bitget к прозрачности и безопасности проявляется в регулярно обновляемых коэффициентах резервирования для ведущих криптовалют, таких как BTC , ETH, USDT и USDC. Это стремление является краеугольным камнем миссии Bitget — предлагать пользователям безопасную и прозрачную торговую среду. Но усилия Bitget по обеспечению прозрачности не ограничиваются раскрытием информации о доказательстве резервов (Proof of Reserves, PoR). Биржа идет дальше, создавая Фонд защиты и регулярно публикуя оценки для усиления защиты пользователей и снижения потенциальных рисков.

По данным Coinmarketcap на 22 апреля 2024 года, общие резервы Bitget превышают $2,9 млрд, что укрепляет ее репутацию надежного и заслуживающего доверия игрока на арене криптовалютных бирж. Благодаря постоянным аудитам Bitget обеспечивает постоянную видимость, демонстрируя свою приверженность открытости и подотчетности.

Более подробную информацию о доказательстве резервов можно найти здесь: Доказательство резервов Bitget

О Bitget

Bitget основана в 2018 г. и является ведущей криптовалютной биржей и web3-компанией. Предоставляя сервис для более 25 млн пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Ранее известный как BitKeep, Bitget Wallet - это мультичейн криптокошелек мирового уровня, который предлагает целый ряд комплексных Web3-решений и функций, включая функциональность кошелька, своп, NFT-маркетплейс, DApp браузер и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL.

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