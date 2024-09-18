Bitget отмечает шестилетие, число пользователей биржи превысило 45 млн

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 18 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптобиржа и Web3-компания, отмечает шестилетие и достижение 45 млн пользователей по всему миру в рамках своего плана по быстрому развитию. Это достижение выводит Bitget в топ-4 криптобирж по торговому объему, а ее общий объем транзакций увеличился более чем на 50% по сравнению с прошлым годом.

За последние 12 месяцев база пользователей Bitget увеличилась почти втрое благодаря постоянным инновациям, улучшению пользовательского опыта и высокой безопасности. В 2024 году Bitget зафиксировала значительный рост в Африке (1614%), Южной Азии (729%), Юго-Восточной Азии (216%). В первом полугодии 2024 года трафик на платформе вырос на 50%, а чистый приток активов составил $700 млн.

В дополнение к росту бизнеса Bitget работает над такими важными инициативами в области корпоративной социальной ответственности (КСО), как #Blockchain4Youth и #Blockchain4Her. Инициатива #Blockchain4Youth позволила обучить блокчейну более 13 000 студентов в более чем 60 университетах, включая Цюрихский университет и Национальный университет Тайваня. С помощью #Blockchain4Her Bitget поддерживает женщин-предпринимателей в криптопространстве, сотрудничая с такими организациями, как SheFi и Women in Web3.

«Постоянный рост Bitget является результатом инноваций, создаваемых лучшими инженерами и командами разработчиков. Благодаря мощному штату из более чем 1500 талантливых сотрудников Bitget предоставляет своим пользователям интеллектуальные крипторешения мирового класса с простотой навигацией и высочайшим уровнем безопасности. 45 млн пользователей биржи, кошелька и сервисов Web3 демонстрируют силу растущей экосистемы CeDeFi», — заявила Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

В честь шестилетия Bitget организует ряд мероприятий для привлечения мирового сообщества, включая интерактивные задания, обыгрывающие цифру «6», на своем стенде на Token2049 в Сингапуре. Bitget также выступает основным спонсором этого мероприятия. Кроме того, в партнерстве с RaveDAO Bitget выступает соорганизатором Nightopia — крупного мероприятия Token2049, проходящего с участием таких известных диджеев, как Дон Диабло.

Bitget награждает лидеров индустрии, которые значительно продвинули общественное продвижение блокчейна и криптовалюты, в рамках Smart Awards. Премии также будут присуждаться наиболее инновационным проектам и технологиям, которые внесли заметный вклад в развитие отрасли. Чтобы способствовать привлечению женщин в криптопространство, Bitget совместно с SheFi организовала саммит SheFi Summit и премию Blockchain4Her Awards.

В рамках празднования Bitget запустила специальную страницу, посвященную шестилетию, на которой пользователи могут посмотреть открытое письмо генерального директора, участвовать в конкурсах и получать и призы, включая PS5, лимитированные боксы, а также призовой фонд 20 000 USDT — все это, чтобы отметить важную роль сообщества и сотрудников Bitget в успехе платформы. Во время празднования также будет представлена новая реклама бренда под девизом «Разумные шаги, большие достижения».

Успех Bitget во многом обусловлен постоянным внедрением инновационных продуктов, отвечающих меняющимся потребностям пользователей. В 2024 году платформа добавила 425 новых токенов, расширила платформы Launchpad и Launchpool, а также запустила PoolX, представив более 60 проектов, в которых приняли участие 350 000 пользователей за три месяца. Объем торгов премаркет-торговли Bitget, запущенной в 2024 году, достиг более $13 млн, проект привлек 35 000 трейдеров всего за три месяца.

Отмечая шестилетие с более 45 млн пользователей, Bitget по-прежнему сосредоточена на расширении своего присутствия, создании инноваций и распространении финансового суверенитета по всему миру.

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