Bitget запустил глобальную систему криптоплатежей без комиссии Bitget Pay

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 31 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3, запустила новый сервис для мгновенных криптовалютных транзакций Bitget Pay. Это бесконтактное и одноранговое решение для криптоплатежей, доступное исключительно в приложении Bitget. На фоне растущего глобального интереса к цифровым валютам — по данным Statista, количество блокчейн-кошельков в 2023 году превысило 250 миллионов — Bitget Pay станет важным инструментом для упрощения международных переводов цифровых активов.

Bitget Pay поддерживает несколько криптовалют, включая BTC, ETH и USDT, предоставляя пользователям гибкие варианты для различных платежных нужд. Интеграция блокчейн-технологии обеспечивает высокую скорость операций, позволяя совершать платежи за считанные секунды, без сложностей, присущих традиционным банковским системам. Удобный интерфейс позволяет быстро переводить средства, выбрав нужную криптовалюту, отсканировав QR-код или введя адрес получателя прямо в приложении.

Сервис доступен всем пользователям Bitget по всему миру, без географических ограничений, при наличии интернет-соединения. Отмена комиссий за криптовалютные переводы делает Bitget Pay экономичным решением для международных платежей и трансграничной торговли, что дополнительно упрощает пользовательский опыт.

Для безопасности транзакций Bitget Pay требует прохождения KYC-верификации как от отправителя, так и от получателя. Пользователи могут отправлять платежи, указав email, номер телефона или UID аккаунта Bitget получателя. Также доступно сканирование QR-кода для мгновенных переводов. При осуществлении платежа пользователи могут выбрать любую поддерживаемую криптовалюту из своего баланса, и платформа выполнит транзакцию по текущему курсу в режиме реального времени, без взимания комиссии.

Благодаря эффективности блокчейн-протоколов, Bitget Pay обеспечивает почти мгновенные транзакции, избегая задержек, характерных для традиционных систем. Пользователи могут отправлять платежи по всему миру, без географических ограничений, используя QR-код или адрес для беспрепятственных, безкомиссионных переводов.

Запуск Bitget Pay отражает текущий тренд на более широкое принятие цифровых валют, отвечая на растущий спрос на эффективные и безграничные финансовые транзакции. С его безопасной платформой и политикой отсутствия комиссий Bitget Pay укрепит глобальный рынок криптоплатежей и приблизится к достижению цели — 100 миллионов пользователей в своей экосистеме.