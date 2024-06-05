Bitget расширяет торговые возможности с помощью стейблкоина USDe для контрактов Coin-M

Виктория, Сейшельские острова, 5 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая в мире криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила об интеграции синтетического USDe от Ethena Labs в качестве маржи для контрактов Coin-M. Появление нового синтетического, безопасного стейблкоина обогатит торговые возможности и предоставит пользователям универсальный опыт торговли. Фьючерсы Coin-M поддерживают несколько валют в качестве маржи для более чем 230 фьючерсных пар, торгуемых на Bitget.

Ethena позволяет создавать и выкупать дельта-нейтральный синтетический доллар USDe — полностью обеспеченную, масштабируемую и устойчивую к цензуре форму денег. Механизм, поддерживающий USDe, позволяет создать первую «интернет-облигацию», предлагающую криптовалютный инструмент, выраженный в долларах, с накоплением стоимости, полученный на основе доходности активов в стейкинге, а также финансирования и базового спреда, доступных на бессрочных и фьючерсных рынках.

USDe стала седьмой монетой, которая присоединилась к маржинальным опциям Bitget наряду с BTC, ETH, USDC, XRP, BGB и STETH. Интеграция USDe дает пользователям Bitget множество преимуществ. Это позволяет использовать более широкий спектр торговых стратегий, адаптированных к конкретным требованиям отдельных трейдеров. Использование USDe в качестве маржи повышает эффективность капитала, оптимизируя распределение активов для улучшения финансового контроля. С USDe пользователи могут наслаждаться более стабильной и удобной торговой средой, а также повышенной гибкостью.

«В Bitget мы постоянно предоставляем нашим пользователям торговые ресурсы мирового класса, будь то информация о рынке, доступ к DeFi или любой другой соответствующий механизм улучшения торговли — у нас есть все! Всего год назад USDe не существовало, а сейчас на него приходится около 3% предложения в стейблкоинов. Этот впечатляющий рост демонстрирует потенциал хорошо продуманных механизмов, и мы рады продолжать поддерживать и сотрудничать с инновационными криптопроектами», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

Чтобы использовать маржу USDe для контрактов с Coin-M на платформе Bitget, пользователям необходимо выполнить несколько простых шагов. Переведя средства в USDe на счет контракта Coin-M, пользователи могут перейти в интерфейс торговли контрактами и выбрать контракты Coin-M. Выбрав валютную пару, например BTCUSD, и выбрав USDe в качестве маржи, пользователи могут настроить кредитное плечо в соответствии с допустимым риском и торговой стратегией.

На основе анализа рынка пользователи могут размещать ордера на покупку/продажу и другие типы ордеров. Следить за позициями и состоянием рынка, используя стоп-лосс и тейк-профит ордера для управления рисками и обеспечения прибыли. Когда сделка достигает желаемого диапазона прибыли или убытков, пользователи могут закрыть позицию по рыночной цене или по заранее установленному ценовому лимиту.

Bitget продолжает заниматься постоянными инновациями и оптимизацией, стремясь предоставить пользователям эффективные и доступные торговые услуги. Bitget удовлетворяет спрос на более гибкие продукты на основе деривативов, предоставляя 25 миллионам пользователей возможность управлять и диверсифицировать портфели с помощью новых технологий, таких как искусственный интеллект в торговле.

О Bitget

Основанная в 2018 году, Bitget , является ведущей в мире криптовалютной биржей и Web3-компанией. Предоставляя сервис для более 25 млн пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Ранее известный как BitKeep, Bitget Wallet - это мультичейн криптокошелек мирового уровня, который предлагает целый ряд комплексных Web3-решений и функций, включая функциональность кошелька, своп, NFT-маркетплейс, DApp браузер и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL.

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