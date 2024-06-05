Bitget расширяет торговые возможности с помощью стейблкоина USDe для контрактов Coin-M

Информация предоставлена

Bitget

05 июн, 2024, 08:46 GMT

Виктория, Сейшельские острова, 5 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая в мире криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила об интеграции синтетического USDe от Ethena Labs в качестве маржи для контрактов Coin-M. Появление нового синтетического, безопасного стейблкоина обогатит торговые возможности и предоставит пользователям универсальный опыт торговли. Фьючерсы Coin-M поддерживают несколько валют в качестве маржи для более чем 230 фьючерсных пар, торгуемых на Bitget.

Continue Reading
(PRNewsfoto/Bitget)
(PRNewsfoto/Bitget)

Ethena позволяет создавать и выкупать дельта-нейтральный синтетический доллар USDe — полностью обеспеченную, масштабируемую и устойчивую к цензуре форму денег. Механизм, поддерживающий USDe, позволяет создать первую «интернет-облигацию», предлагающую криптовалютный инструмент, выраженный в долларах, с накоплением стоимости, полученный на основе доходности активов в стейкинге, а также финансирования и базового спреда, доступных на бессрочных и фьючерсных рынках.

USDe стала седьмой монетой, которая присоединилась к маржинальным опциям Bitget наряду с BTC, ETH, USDC, XRP, BGB и STETH. Интеграция USDe дает пользователям Bitget множество преимуществ. Это позволяет использовать более широкий спектр торговых стратегий, адаптированных к конкретным требованиям отдельных трейдеров. Использование USDe в качестве маржи повышает эффективность капитала, оптимизируя распределение активов для улучшения финансового контроля. С USDe пользователи могут наслаждаться более стабильной и удобной торговой средой, а также повышенной гибкостью.

«В Bitget мы постоянно предоставляем нашим пользователям торговые ресурсы мирового класса, будь то информация о рынке, доступ к DeFi или любой другой соответствующий механизм улучшения торговли — у нас есть все! Всего год назад USDe не существовало, а сейчас на него приходится около 3% предложения в стейблкоинов. Этот впечатляющий рост демонстрирует потенциал хорошо продуманных механизмов, и мы рады продолжать поддерживать и сотрудничать с инновационными криптопроектами», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

Чтобы использовать маржу USDe для контрактов с Coin-M на платформе Bitget, пользователям необходимо выполнить несколько простых шагов. Переведя средства в USDe на счет контракта Coin-M, пользователи могут перейти в интерфейс торговли контрактами и выбрать контракты Coin-M. Выбрав валютную пару, например BTCUSD, и выбрав USDe в качестве маржи, пользователи могут настроить кредитное плечо в соответствии с допустимым риском и торговой стратегией.

На основе анализа рынка пользователи могут размещать ордера на покупку/продажу и другие типы ордеров. Следить за позициями и состоянием рынка, используя стоп-лосс и тейк-профит ордера для управления рисками и обеспечения прибыли. Когда сделка достигает желаемого диапазона прибыли или убытков, пользователи могут закрыть позицию по рыночной цене или по заранее установленному ценовому лимиту.

Bitget продолжает заниматься постоянными инновациями и оптимизацией, стремясь предоставить пользователям эффективные и доступные торговые услуги. Bitget удовлетворяет спрос на более гибкие продукты на основе деривативов, предоставляя 25 миллионам пользователей возможность управлять и диверсифицировать портфели с помощью новых технологий, таких как искусственный интеллект в торговле.

О Bitget

Основанная в 2018 году, Bitget, является ведущей в мире криптовалютной биржей и Web3-компанией. Предоставляя сервис для более 25 млн пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Ранее известный как BitKeep, Bitget Wallet - это мультичейн криптокошелек мирового уровня, который предлагает целый ряд комплексных Web3-решений и функций, включая функциональность кошелька, своп, NFT-маркетплейс, DApp браузер и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL. 

Для получения дополнительной информации посетите: сайт  | Twitter  | Telegram  | LinkedIn  | Discord | Bitget Wallet

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2430658/Bitget.jpg

Другие материалы из этого источника

Bitget Wallet возглавляет рейтинг безопасности криптокошельков CertiK

Bitget Wallet возглавляет рейтинг безопасности криптокошельков CertiK

Bitget Wallet занял первое место в рейтинге безопасности кошельков CertiK, опередив Trust Wallet и MetaMask. Это стало значительным событием для...
Токен Bitget Wallet (BWB) дебютирует на Bitget Launchpad

Токен Bitget Wallet (BWB) дебютирует на Bitget Launchpad

Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила о запуске токена BWB Bitget Wallet на своем Launchpad. Продажа токена BWB...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Image1

Cryptocurrency

Image1

Cryptocurrency

Image1

Computer Software

Image1

Computer Software

Выпуски новостей схожей тематики