Bitget объявляет о слиянии токенов BGB и BWB для создания единой блокчейн-экосистемы

VICTORIA, Seychelles, 26 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и Web3 компания, объявила о слиянии своих токенов Bitget Token (BGB) и Bitget Wallet Token (BWB) . Этот шаг, продиктованный активным запросом сообщества, направлен на унификацию токенов в единый экосистемный токен BGB, который станет основным утилитарным токеном для платформ Bitget Exchange и Bitget Wallet.

Цели и преимущества слияния

По словам генерального директора Bitget Грейси Чен:

"BGB продемонстрировал невероятный рост за год: его рыночная капитализация увеличилась более чем на 750%, что делает его самым успешным токеном CEX в 2024 году. Объединяя BGB и BWB, мы делаем важный шаг к созданию единой экосистемы, объединяющей ончейн и офчейн приложения. Это усилит утилитарность BGB и обеспечит выгоду для всех держателей токена за счёт роста экосистемы Bitget."

После слияния BGB станет ключевым токеном, стимулирующим развитие экосистемы Bitget. Его интеграция в децентрализованные приложения (dApps) позволит использовать токен в основных блокчейн-экосистемах, включая стейкинг, кредитование и приложения DeFi. Также BGB будет поддерживать такие функции Bitget Wallet, как Fair Launchpool и мультичейн-оплата газовых комиссий.

Новые области применения BGB

Объединённый токен откроет новые возможности для реального использования, включая оплату услуг в сфере общественного питания, путешествий, топлива, шопинга и многое другое, что обеспечит удобный опыт Web3 PayFi для пользователей.

Процесс перехода

Для упрощения перехода держатели BWB смогут автоматически обменять свои токены на BGB. Обмен будет проводиться в соотношении 0.08563, рассчитанном на основе средней цены пары BWB/USDT за последние 7 дней на Bitget. После обмена все токены BWB будут сожжены, а эквивалентная сумма BGB будет зачислена на счета пользователей. Торговля BWB и связанные с ней услуги завершатся 27 декабря.

Будущее токена BGB

Грейси Чен добавила:

"С развитием крипторынка только самые устойчивые активы с мощной экосистемой и реальной ценностью смогут выживать в условиях рыночных циклов. BGB, который уже входит в топ-30 токенов, зарекомендовал себя как ведущий утилитарный токен с высокой ликвидностью и сильным сообществом. Это слияние укрепит его позиции в экосистеме Bitget и создаст новые возможности для освоения децентрализованного мира."