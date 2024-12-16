Bitget получил лицензию поставщика услуг Bitcoin (BSP) в Сальвадоре

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 16 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и Web3 компания, получила лицензию поставщика услуг Bitcoin (BSP) от Центрального резервного банка Сальвадора (Banco Central de Reserva). Авторизация позволяет Bitget предлагать такие услуги, как обмен валюты ВТС на фиатные деньги, упрощение платежей в криптовалюте и безопасные решения для хранения биткоинов для своих клиентов.

Обновление лицензирования является частью более широкой стратегии Bitget по укреплению его нормативно-правового статуса и расширению его глобального присутствия. В Сальвадоре лицензия BSP позволяет Bitget заниматься деятельностью, связанной с биткойнами, включая покупку, продажу, хранение и передачу биткойнов. Чтобы расширить свои предложения услуг, чтобы охватить другие цифровые активы, Bitget активно добивается лицензии поставщика услуг цифровых активов (DASP) от Национальной комиссии цифровых активов. Это дополнительное лицензирование позволит платформе предоставлять более полный спектр криптовалютных услуг, помимо Биткойна.

"Латинская Америка имеет огромные перспективы как центр криптоинноваций, а Сальвадор выделяется как пионер благодаря смелому принятию Биткойна в качестве законного платежного средства. Сбега лицензии BSP является нормативной вехой для Bitget. Мы здесь, чтобы стимулировать рост региона, предоставляя безопасные, доступные и инновационные услуги Bitcoin. По мере того, как мировой интерес к криптовалюте ускоряется, мы видим Сальвадор как путь к раскрытию потенциала криптовалюты, обеспечению финансовой интеграции и стимулирующим трансформационным изменениям в реальных случаях использования", - сказал Мин Лин, бизнес-директор Bitget.

Bitget уже получила лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) как в Польше, так и в Литве, что позволяет ей легально работать на этих европейских рынках. Кроме того, биржа вновь вошла на рынок Великобритании, присоединився к Archax, своему британскому утверждающему FinProm, в соответствии с режимом финансового продвижения Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA).

Для поддержки своей деятельности в латиноамериканском регионе Bitget создаст специальную команду в Сальвадоре. Это местное присутствие направлено на улучшение предоставления услуг и укрепление отношений с пользователями в регионе. Благодаря этим стратегическим шагам Bitget приближается к тому, чтобы стать одним из крупнейших CEX, предлагающих безопасные и совместимые услуги в нескольких юрисдикциях по всему миру.

Получение лицензии BSP в Сальвадоре соответствует планам расширения Bitget в Латинской Америке, регионе, который все больше признается за свое внедрение и потенциал криптовалюты. Страны Латинской Америки в настоящее время используют криптовалюту в качестве решений для финансовой интеграции, денежных переводов и экономической устойчивости на фоне колебаний фиатных валют.