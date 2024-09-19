Bitget заключила многомиллионную сделку с LaLiga для изучения синергии между криптовалютами и спортом

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 19 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и Web3 компания, стала официальным криптопартнёром LaLiga — одной из самых известных футбольных лиг мира. Это сотрудничество, представленное на Token2049 в Сингапуре, подчеркивает стратегическое продвижение Bitget в спортивный сектор в Восточной и Юго-Восточной Азии, а также в Латинской Америке. Многомиллионное партнерство принесет эксклюзивные преимущества обеим сторонам и соответствует философии "Make It Count", основанной на достижении величия через настойчивость и позитивную страсть.

LaLiga, которая славится воспитанием и привлечением легендарных футбольных талантов, таких как Мбаппе, Винисиус Жуниор и Левандовски, предоставит Bitget доступ к своей огромной аудитории. В свою очередь, футбольная организация получит поддержку в разработке решений Web3.

«За последнее десятилетие цифровизация и инновации были в числе приоритетов Ла Лиги. В прошлом сезоне мы сделали это ключевой частью нашей стратегии, подчеркивая роль технологий: мы стремимся быть пионерами и намерены продолжать это», — отметил Хавьер Тебас, президент LaLiga.

«Это соглашение очень важно для международного расширения Ла Лиги, так как подчеркивает стратегическую важность Азии и таких регионов, как Турция и Латинская Америка. Мы знаем, что у LaLiga есть фанаты по всему миру, и что эти фанаты находятся на передовой в вопросах инноваций», — добавил Октави Аньоро, директор по международным делам LaLiga.

Футуристический подход LaLiga гармонирует с видением Bitget, направленным на распространение осведомленности о криптовалютах и обеспечение безопасного доступа к ним по всему миру.

«Мир спорта активно принимает цифровые инновации, и криптовалюты, блокчейн и новые технологии становятся неотъемлемой частью этого процесса», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «Сотрудничество с Ла Лигой позволяет нам ускорить рост криптовалют в спорте, предоставляя новые возможности для фанатов и спортсменов. Спортивный дух LaLiga перекликается с нашим убеждением "Make It Count" — достижение величия через настойчивость и позитивную страсть. Мы уверены, что это сотрудничество улучшит опыт для более чем миллиарда человек, проложив путь к широкому принятию Web3 на развивающихся рынках», — добавила Чен.

В этом сентябре Bitget отмечает шестилетие роста, продолжая совершенствовать свои продукты и услуги. Философия "Make It Count", подчеркнутая предыдущими партнёрствами, строится на настойчивости, позитивной страсти и вере в то, что любой прогресс важен. Это сотрудничество между Bitget и LaLiga нацелено на исследование пересечения криптовалют и спорта с целью внедрения технологий Web3 на новых рынках.

Партнёрство укрепляет растущее влияние Bitget и подчеркивает эволюцию LaLiga в интеграции криптовалют в спортивную индустрию. Вместе они стремятся вдохновить следующий миллиард пользователей принять будущее финансов, одновременно чествуя вечный дух спорта.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2509678/image_5031178_32991875.jpg