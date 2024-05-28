Bitget запускает сигнальный бот в Telegram для развития экономики креаторов в экосистеме Telegram

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 28 мая 2024 г. /PRNewswire/ --Bitget, ведущая криптобиржа и Web3-компания, объявила об официальном запуске своего сигнального бота в Telegram. Этот революционный продукт теперь доступен владельцам групп Telegram абсолютно бесплатно, позволяя им беспрепятственно распространять сигналы среди членов криптосообщества, тем самым монетизируя их опыт, знания и таланты.

Сигнальные боты Telegram от Bitget представляют собой смену парадигмы в предоставлении сигналов. Эти интерактивные боты специально разработаны для поставщиков сигналов, упрощая прямую передачу торговых сигналов внутри групп и предоставляя пользователям мгновенный доступ к важным операционным данным. Благодаря интеграции этих ботов опытные криптотрейдеры и их сообщества могут революционизировать управление сообществом и вовлеченность, а энтузиасты — получить быстрый доступ к торговым сигналам, что позволяет оперативно принимать меры для достижения максимального успеха.

Отличительные особенности сигнального бота Telegram от Bitget включают революционную возможность обмена сигналами в один клик, которая упрощает процесс распространения сигналов, а также надежные инструменты управления группами, которые превращают управление группами Telegram в эффективный и приятный опыт. Эти боты поднимают планку качества и вовлеченности последователей благодаря расширенным функциям, обеспечивая постоянный доступ к передовым инструментам Telegram с постоянными обновлениями, направленными на оптимизацию опыта управления группами Telegram.

Грейси Чен, генеральный директор Bitget, заявила: «Число пользователей Telegram превысило 900 миллионов, и мы уверены, что его экосистема может принести еще больше пользы. В настоящее время, благодаря различным инструментам YouTube, его экосистема поддерживает более 425 000 рабочих мест с полным рабочим днем. Именно поэтому мы разработали сигнальный бот Telegram. Как приложение для обмена сообщениями с самым высоким уровнем проникновения в криптоиндустрии, мы считаем, что этот бот позволит большему числу криптоэнтузиастов использовать свои знания и опыт в Telegram. В будущем мы также представим дополнительные инструменты для развития экосистемы Telegram».

Сигнальные боты будут проходить бета-тестирование с 27 мая по 27 июня 2024 года, и Bitget направляет приглашения пользователям с выделенными каналами принять участие в этом бета-тестировании. Чтобы поощрить участие и собрать ценные отзывы, Bitget предлагает призовой фонд до 35 000 USDT.

Дополнительную информацию о том, как присоединиться к бета-тесту и разделить призовой фонд, можно найти на этой странице .

О Bitget

Bitget основана в 2018 г. и является ведущей криптовалютной биржей и web3-компанией. Предоставляя сервис для более 25 млн пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Ранее известный как BitKeep, Bitget Wallet - это мультичейн криптокошелек мирового уровня, который предлагает целый ряд комплексных Web3-решений и функций, включая функциональность кошелька, своп, NFT-маркетплейс, DApp браузер и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL.

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