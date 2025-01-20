Bitget добавит официальный мем-токен TRUMP для спотовой торговли

VICTORIA, 20 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, с радостью объявляет о листинге TRUMP — единственной официальной мем-монеты Трампа, которая привлекла внимание всего мира. Благодаря этому листингу Bitget продолжает предоставлять пользователям доступ к самым актуальным и инновационным активам на криптовалютном рынке. Депозиты для TRUMP уже открыты, а спотовая торговля парой TRUMP/USDT начнется 18 января 2025 года в 10:00 (UTC).

Визуальный брендинг токена основан на культовой фотографии Дональда Трампа от 13 июля 2024 года, когда он поднял руки в знак вызова после того, как пережил покушение, и выкрикнул свой символический боевой клич: «БОРЬБА». Это событие стало точкой объединения для сторонников токена и подчеркивает его культурное и эмоциональное значение.

Общий объем предложения токена $TRUMP составляет 1 миллиард, из которых начальное обращение составляет 200 миллионов токенов. Оставшиеся 800 миллионов токенов будут постепенно разблокироваться в течение следующих трех лет, что обеспечивает устойчивый рост и стабильность рынка. Владение $TRUMP связано с двумя организациями: CIC Digital LLC и Fight Fight Fight LLC, которые аффилированы с Trump Organization. Вместе они владеют 80% общего объема предложения токена, который будет разблокироваться в течение 3 лет.

С момента запуска 18 января 2025 года токен $TRUMP показал исключительные результаты в сегменте мем-токенов. В течение нескольких часов после его выпуска цена токена выросла более чем на 5000%, а рыночная капитализация достигла рекордных 10 миллиардов долларов. В пиковый момент рыночная капитализация $TRUMP временно превысила такие известные мем-токены, как SHIB и PEPE, что стало важной вехой в экосистеме криптовалютных мемов.

В рамках приверженности Bitget поддержке новых трендов и проектов, ориентированных на сообщество, листинг токена TRUMP предоставляет платформу для трейдеров и участников более широкой DeFi-экосистемы. Хотя токен позиционируется как новинка, он подчеркивает растущую взаимосвязь между криптовалютой и мем-культурой.