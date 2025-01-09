Bitget запускает первый сезон BGBTC с нулевыми комиссиями и гибкой доходностью

VICTORIA, Seychelles, 9 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, анонсировала запуск нового актива BGBTC в рамках пилотной кампании с фиксированной годовой процентной ставкой (APR) и ограниченными по времени выгодами. Эта инициатива представляет инновационные функции стейкинга, которые позволяют пользователям максимизировать доходы, одновременно участвуя в расширяющейся экосистеме финансовых возможностей.

Основные особенности BGBTC

Нулевые комиссии

BGBTC предлагает структуру без комиссий, покрывая все расходы на транзакции в блокчейне, включая стейкинг и вывод средств. Это гарантирует, что пользователи сохраняют 100% своих доходов, повышая общую прибыльность. Гибкие доходы и эксклюзивные преимущества

В рамках первого сезона пользователи могут подписаться на BGBTC, зарабатывать BGPoints и получать уникальные бонусы, такие как: Нулевые комиссии за транзакции.

Эйрдропы токенов из проектов BTCFi.

Гибкие опции прибыли и возможность досрочного вывода доходов. Возможность получения стабильной доходности

BGBTC предоставляет историческую доходность на уровне 5%, обеспечивая конкурентные и стабильные результаты. Пользователи также могут использовать актив в качестве залога для займов и маржи в торговле фьючерсами, что делает его более универсальным и привлекательным для инвесторов. Участие в BTCFi-экосистеме

Пользователи, участвующие в стейкинге BGBTC, получают доступ к проектам экосистемы BTCFi, включая Launchpool и PoolX. Это позволяет инвесторам взаимодействовать с развивающимися возможностями в сфере DeFi, расширяя и диверсифицируя инвестиционные портфели. Прозрачность и безопасность активов

Безопасность активов обеспечивается благодаря совместной системе хранения между Bitget и Cobo с использованием технологии мультиподписей и MPC-кошельков. Это гарантирует защиту пользовательских средств и доверие к платформе.

Как начать?

Процесс подписки на BGBTC прост и доступен. Пользователи могут:

Стейкать Bitcoin напрямую через платформу.

Отслеживать свои доходы в режиме реального времени.

Эта простота делает BGBTC идеальным решением как для опытных трейдеров, так и для начинающих инвесторов.

Послание Bitget

Запуск BGBTC подтверждает приверженность Bitget предоставлению своих пользователей лучших рыночных решений для работы с Bitcoin. Актив сочетает экономичность, безопасность и прибыльность, устанавливая новый стандарт в сфере децентрализованных финансов.