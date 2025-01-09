Bitget запускает первый сезон BGBTC с нулевыми комиссиями и гибкой доходностью

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Bitget

09 янв, 2025, 10:51 GMT

VICTORIA, Seychelles, 9 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, анонсировала запуск нового актива BGBTC в рамках пилотной кампании с фиксированной годовой процентной ставкой (APR) и ограниченными по времени выгодами. Эта инициатива представляет инновационные функции стейкинга, которые позволяют пользователям максимизировать доходы, одновременно участвуя в расширяющейся экосистеме финансовых возможностей.

Основные особенности BGBTC

  1. Нулевые комиссии
    BGBTC предлагает структуру без комиссий, покрывая все расходы на транзакции в блокчейне, включая стейкинг и вывод средств. Это гарантирует, что пользователи сохраняют 100% своих доходов, повышая общую прибыльность.
  2. Гибкие доходы и эксклюзивные преимущества
    В рамках первого сезона пользователи могут подписаться на BGBTC, зарабатывать BGPoints и получать уникальные бонусы, такие как:
    • Нулевые комиссии за транзакции.
    • Эйрдропы токенов из проектов BTCFi.
    • Гибкие опции прибыли и возможность досрочного вывода доходов.
  3. Возможность получения стабильной доходности
    BGBTC предоставляет историческую доходность на уровне 5%, обеспечивая конкурентные и стабильные результаты. Пользователи также могут использовать актив в качестве залога для займов и маржи в торговле фьючерсами, что делает его более универсальным и привлекательным для инвесторов.
  4. Участие в BTCFi-экосистеме
    Пользователи, участвующие в стейкинге BGBTC, получают доступ к проектам экосистемы BTCFi, включая Launchpool и PoolX. Это позволяет инвесторам взаимодействовать с развивающимися возможностями в сфере DeFi, расширяя и диверсифицируя инвестиционные портфели.
  5. Прозрачность и безопасность активов
    Безопасность активов обеспечивается благодаря совместной системе хранения между Bitget и Cobo с использованием технологии мультиподписей и MPC-кошельков. Это гарантирует защиту пользовательских средств и доверие к платформе.

Как начать?

Процесс подписки на BGBTC прост и доступен. Пользователи могут:

  • Стейкать Bitcoin напрямую через платформу.
  • Отслеживать свои доходы в режиме реального времени.

Эта простота делает BGBTC идеальным решением как для опытных трейдеров, так и для начинающих инвесторов.

Послание Bitget

Запуск BGBTC подтверждает приверженность Bitget предоставлению своих пользователей лучших рыночных решений для работы с Bitcoin. Актив сочетает экономичность, безопасность и прибыльность, устанавливая новый стандарт в сфере децентрализованных финансов.

Для получения дополнительной информации о BGBTC посетите официальный сайт Bitget.

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