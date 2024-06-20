Bitget укрепляет партнерство с Ethena, добавляя поддержку USDe в продукты Earn и фьючерсное обеспечение

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 20 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая в мире криптобиржа и компания Web3, объявила о расширении партнерства с Ethena, протоколом синтетического доллара на блокчейне Ethereum , для внедрения USDe, синтетического доллара, в такие сервисы, как Bitget Накопления и контракты с маржой монет (Coin-M).

USDe, созданный Ethena Labs, представляет собой синтетический доллар, целью которого является создание устойчивого к цензуре, стабильного и масштабируемого цифрового актива. С момента своего создания предложение USDe резко возросло до более чем 3,5 миллиардов, а количество пользователей превысило 215 000. Этот всплеск предложения и принятия пользователями сигнализирует о важной вехе для USDe в сфере цифровых валют.

Благодаря новой интеграции пользователи Bitget теперь могут использовать USDe в качестве залогового актива для торговли бессрочными фьючерсами с монетной маржой или в качестве продукта Накоплений, предлагая привлекательную годовую процентную ставку 15%. Кроме того, пользователи продукта Earn получат выгоду от использования USDe как для фиксированных, так и для гибких сберегательных подписок, каждая на сумму до $200 000, что создает возможности для существенного увеличения процентных ставок.

Это партнерство также расширяет спектр доступных торговых стратегий, удовлетворяя разнообразные потребности каждого пользователя Bitget. Использование USDe в качестве залога доходности или посредством сбережений значительно повышает эффективность использования капитала, позволяя пользователям ожидать другого профиля доходности для своих активов. Пользователи Bitget являются первыми в отрасли, которые получают выгоду, потенциально получая доход от своего стабильного маржинального обеспечения по деривативам.

Bitget Накопления — это одно из предложений Bitget Earn , которое работает аналогично экономии в традиционных финансах. Продукт Bitget Накопления выступает в качестве защиты от неопределенностей и волатильности, возникающих в криптовалюте, предлагая финансовый продукт с низким уровнем риска, аналогичный традиционным вкладам, адаптированный для рынка криптовалют с фиксированными и гибкими планами.

«Наше решение объединиться с Ethena было обусловлено их новаторским подходом к созданию масштабируемых, устойчивых к цензуре синтетических долларов, что идеально соответствует нашей миссии по предоставлению нашим пользователям надежных и передовых финансовых решений. Bitget намерена расширить свое многостороннее сотрудничество с инновационными проектами Web3, что еще больше укрепит экосистему Bitget. Эта инициатива подчеркивает стремление Bitget инвестировать и развивать надежную экосистему в рамках ее долгосрочного стратегического видения», — говорит Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

«Интеграция Ethena с Bitget знаменует собой еще один значительный шаг вперед в расширении доступа к USDe и создании новых вариантов использования этого актива», — сказал Гай Янг, генеральный директор и основатель Ethena Labs. «От накоплений до залога. Если трейдеры используют стабильные активы вместо USDe практически для любой функции, они упускают существенную ценность – и, продолжая формировать партнерские отношения с крупнейшими мировыми биржами, наша цель состоит в том, чтобы гарантировать, что ни одному трейдеру не придется отказаться от этой ценности».

Для получения дополнительной информации о торговле USDe на Bitget посетите официальный сайт .

О Bitget

Bitget , основанная в 2018 году, является ведущей в мире биржей криптовалют и компанией Web3. Обслуживая более 25 миллионов пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Bitget Wallet , ранее известный как BitKeep, представляет собой многосетевой криптокошелек мирового класса, который предлагает ряд комплексных решений и функций Web3, включая функциональность кошелька, обмен, NFT Marketplace, браузер DApp и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту посредством сотрудничества с заслуживающими доверия партнерами, в том числе с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси и спортсменами национальной сборной Турции Бусе Тосуном Чавушоглу (чемпионом мира по борьбе), Саметом Гюмюшем (золотым медалистом по боксу) и Илькином Айдыном (национальная сборная по волейболу).

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О Ethena Labs

Основанная в 2023 году, Ethena Labs — это исследовательская, опытно-конструкторская и инжиниринговая компания, создающая инфраструктуру, поддерживающую первый в мире масштабируемый синтетический доллар наряду с «интернет-облигациями», увеличивающими стоимость. Фирма поддерживается Dragonfly Capital, семейным офисом Артура Хейса Maelstrom и всеми крупными криптовалютными фьючерсными биржами, включая инкубацию от Binance Labs, Bybit, OKX, Deribit, Kraken, Gemini и других ведущих инвестиционных фирм, включая Franklin Templeton, венчурный фонд Fidelity Investments и Brevan Howard Digital. Команда Ethena Labs обладает глубоким опытом как в традиционных финансах, так и в криптовалюте, в том числе от таких фирм, как Cerberus, Wintermute, Flow Traders, Paradigm, Deribit, Lido и Goldman Sachs.

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