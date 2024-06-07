Bitget расширяет доступ к VIP-уровням благодаря новым услугам и привилегиям

Виктория, Сейшельские острова, 7 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, с радостью объявляет о значительном обновлении VIP-уровней и привилегий , направленных на предоставление более гибких, продуманных и эксклюзивных преимуществ для более широкого круга пользователей. Эти улучшения являются частью обязательств Bitget по созданию более справедливого будущего благодаря криптовалютной революции.

Стремясь сделать VIP-услуги более доступными, с 12 июня Bitget обновляет систему VIP-уровней. Пользователи могут получить статус VIP и воспользоваться преимуществами, выполнив одно из следующих условий: общий баланс активов 30 000 USDT, баланс 20 000 USDT в BGB, объем спотовой торговли 500 000 USDT за 30 дней или объем фьючерсной торговли 5 000 000 USDT за 30 дней.

Это изменение призвано принести пользу большему числу пользователей и позволит трейдерам воспользоваться преимуществами и выгодами статуса VIP-участника Bitget. Снижая барьеры для входа, Bitget поощряет пользователей к более глубокому взаимодействию с платформой, увеличивая объемы торговли и получая выгоду от расширенных услуг.

Bitget расширяет VIP-программу, улучшив привилегии для всех уровней. Теперь VIP-пользователи могут получить следующие преимущества:

Торговые привилегии : скидки на комиссию и увеличенные лимиты на вывод средств.

: скидки на комиссию и увеличенные лимиты на вывод средств. Привилегии экосистемы : доступ к новым токенам, эксклюзивные VIP-продукты Earn.

: доступ к новым токенам, эксклюзивные VIP-продукты Earn. Дополнительные привилегии: эксклюзивные исследования, персонализированные подарки и специальные услуги.

У VIP-участников различные задачи, и поэтому Bitget вводит такие индивидуальные услуги, как VIP Earn, кредитование, стейкинг и управление активами. Эти услуги предназначены для решения личных и профессиональных задач трейдеров и инвесторов с большим объемом операций и обеспечивают более персонализированный торговый опыт.

Чтобы решить различные задачи профессиональных трейдеров, Bitget обновляет как начальные, так и высокие VIP-уровни. Новые привилегии включают более низкие комиссии, увеличенные лимиты API, обновление субаккаунтов и размещение ордеров через websocket, что увеличивает торговые возможности и гибкость для опытных пользователей.

В связи с запуском обновленной VIP-программы Bitget предлагает VIP-акцию . Пользователи могут претендовать на VIP-преимущества, если:

Вносят депозит не менее $15 000

000 Достигают объема спотовой торговли $250 000

000 Достигают объема фьючерсной торговли $2 500 000

Грейси Чен, генеральный директор Bitget, делится своим энтузиазмом по поводу новых VIP-возможностей: «Команда Bitget стремится обеспечить лучший торговый опыт для пользователей. Демократизируя VIP-доступ и предлагая более персонализированные услуги, мы стремимся дать возможность большему количеству трейдеров воспользоваться преимуществами нашей платформы. Этот шаг отражает наше стремление к инновациям и инклюзивности в криптовалютном пространстве. Мы верим, что эти улучшения не только привлекут новых пользователей, но и будут способствовать долгосрочной лояльности и вовлеченности в наше сообщество».

О Bitget

Bitget основана в 2018 г. и является ведущей криптовалютной биржей и Web3-компанией. Предоставляя сервис для более 25 млн пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Ранее известный как BitKeep, Bitget Wallet — это мультичейн-криптокошелек, который предлагает целый ряд комплексных Web3-решений и функций, включая функции кошелька, обмен, NFT-маркетплейс, DApp браузер и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL.

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