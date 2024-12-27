Bitget представила в новом Whitepaper сжигание токенов BGB на сумму более 5 миллиардов долларов

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 27 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, выпустила обновленный Whitepaper для своего собственного токена Bitget Token (BGB). В документе представлена инициатива по сжиганию 800 миллионов токенов BGB, что составляет более 5 миллиардов долларов по текущим рыночным ценам, а также планы по расширению возможностей использования токена. Этот шаг демонстрирует приверженность Bitget внедрению дефляционной модели предложения BGB для ускорения его применения.

Новый Whitepaper включает амбициозный план сжигания токенов, начиная с немедленного и постоянного сжигания 800 миллионов BGB — 40% от общего объема предложения, что сократит циркулирующее предложение до 1,2 миллиарда токенов. С 2025 года Bitget начнет ежеквартально сжигать токены, выделяя 20% прибыли от своей биржи и кошелька, включая доходы от операций на спотовом, фьючерсном и NFT-рынках, на выкуп и сжигание BGB. Все операции сжигания будут записаны в блокчейне, обеспечивая прозрачность и ответственность перед сообществом.

Bitget также недавно объявила о слиянии токенов Bitget Token (BGB) и Bitget Wallet Token (BWB) . После слияния BGB станет единым токеном для централизованных и децентрализованных экосистем компании. В настоящее время BGB предоставляет своим держателям такие преимущества, как скидки на комиссии, VIP-привилегии и возможность участвовать в стейкинге токенов через Launchpool. В будущем Bitget планирует расширить применение BGB в ончейн-экосистемах, позиционируя его как ключевой актив для стейкинга, обеспечения ликвидности и участия в раздачах (airdrop). Кроме того, BGB будет использоваться для оплаты мультицепочечных комиссий в кошельке Bitget , а также в повседневных финансовых сценариях PayFi.

«Централизованные биржи являются основой роста криптовалют на пути к массовому внедрению. Миссия Bitget заключается в том, чтобы стимулировать следующую волну инноваций, которая развернется в следующем году», — заявила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «Наше решение о сжигании токенов BGB на сумму 5 миллиардов долларов соответствует нашим планам сделать его мощным средством передачи ценности. На следующем этапе мы расширим использование BGB в ончейн-среде, интегрируя его в большее количество Dapps и делая PayFi частью повседневной жизни», — добавила она.

В 2024 году BGB продемонстрировал выдающиеся результаты: его рыночная капитализация выросла более чем на 1000% за последний год и увеличилась более чем в 100 раз с момента запуска. Этот впечатляющий рост подкреплен доказанными случаями использования токена и успехом инновационной экосистемы Bitget.

Обновленный Whitepaper BGB знаменует важный этап в развитии Bitget. Уменьшая предложение, расширяя применение и увеличивая возможности использования в реальном мире, BGB укрепляет функциональность и продукты в экосистеме Bitget, способствуя устойчивому росту и долгосрочной ценности для держателей.