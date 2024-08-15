Bitget запускает первую CEX-платформу Task-to-Earn для криптоинфлюенсеров, выделив $5 млн на первый год работы

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 15 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптобиржа и Web3-компания, запустила Bitget Booster, уникальную платформу Task-to-Earn (T2E), разработанную для ключевых лидеров мнений (KOL), инфлюенсеров и профессиональных трейдеров криптовалютами. Цель этой платформы — связать криптопроекты с создателями контента, способствуя вовлечению и росту сообщества. Ожидается, что за первый год работы Bitget распределит через платформу более $5 млн в виде комиссионных вознаграждений, поддержав тысячи создателей криптоконтента.

С партнерской сетью из более чем 30 000 криптоинфлюенсеров в Twitter, Telegram и YouTube, Bitget будет использовать ресурсы для ускорения принятия и развития перспективных криптовалютных стартапов. Бустер — это первая в отрасли инициатива по объединению концепций криптовалюты и гиг-экономики, предлагающая инфлюенсерам задачи, связанные с продвижением, в режиме реального времени. Среди заданий: продвижение запусков крупных проектов, акций платформы, уникальных обновлений продуктов и задания, связанные с сообществом.

Платформа позволяет криптопроектам публиковать два основных типа заданий: задания по публикации и реферальные задания. Задания по публикации предназначены для инфлюенсеров с навыками создания контента и включают создание и распространение образовательного контента о проекте в социальных сетях. Реферальные задания направлены на привлечение новых пользователей к торговле и удержанию токенов на Bitget с помощью эксклюзивных ссылок для лидеров мнений, умеющих взаимодействовать с пользователями и привлекать их к участию.

«Платформа «Бустер» представляет собой первую в отрасли систематическую и динамичную попытку стимулировать усилия лидеров общественного мнения. Благодаря многочисленной сети наших инфлюенсеров, мы обеспечим эффективное продвижение и добьемся гарантированного успеха среди криптосообщества. Это соответствует стратегии Bitget по расширению прав и возможностей создателей контента и содействию устойчивому росту криптовалютных активов», — заявила Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

Зарегистрироваться на платформе Bitget Бустер очень просто. Лидеры мнений, у которых есть аккаунт Bitget, могут подать заявку на сайте. Процесс рассмотрения заявки обычно занимает семь рабочих дней. Создатели высококачественного контента, ранее сотрудничавшие с компанией, будут проходить ускоренный отбор по внутреннему вайтлисту. После подключения к платформе KOL будут получать уведомления о доступных заданиях в режиме реального времени, чтобы не упустить возможности для получения вознаграждения. После выполнения заданий они получат награды в кратчайшие сроки.

Bitget Бустер предлагает ряд преимуществ, в том числе доступ в режиме реального времени к новостям

индустрии и рекламным материалам, разнообразные типы заданий, соответствующие их навыкам, удобный процесс регистрации и щедрые комиссионные.

Инфлюенсеры, лидеры мнений и профессиональные трейдеры могут подать заявку здесь. Больше информации можно прочесть в официальном анонсе.

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