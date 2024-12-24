Bitget сотрудничает с Fiat24 для продвижения решений PayFi в криптовалютной сфере

VICTORIA, Seychelles, 24 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и компания в области Web3, объявила о стратегическом партнерстве с Fiat24 — регулируемой швейцарской финтех-компанией, разрабатывающей современные банковские решения на базе блокчейн-технологий. Сотрудничество сосредоточено на разработке решений PayFi для ключевых криптовалют, таких как Ethereum (ETH) и Bitget Token (BGB), а также для стейблкоинов, включая USD Coin (USDC). Цель инициативы — обеспечить плавные, эффективные и безопасные платежные решения, соединяющие традиционные и децентрализованные финансовые экосистемы.

В последнее время Bitget добилась значительных успехов в области PayFi, запустив такие сервисы, как Bitget Pay и Bitget Card. Bitget Pay предоставляет возможность мгновенных криптоплатежей с низкими комиссиями, а Bitget Card позволяет пользователям легко конвертировать криптовалюту в фиат для реальных транзакций через глобально принимаемую дебетовую карту.

Fiat24, в свою очередь, предлагает регулируемую швейцарскую платежную систему для пользователей из 65 стран, предоставляя доступ к крипто-дружественному швейцарскому офшорному банковскому счету в паре с дебетовой картой Mastercard. Этот подход на основе блокчейна обеспечивает прозрачность, безопасность и право собственности пользователей.

Партнерство между Bitget и Fiat24 объединяет обширную криптоэкосистему Bitget с инновационной инфраструктурой Fiat24. Вместе компании намерены расширить варианты использования ETH, BGB и стейблкоинов, способствуя доступности и внедрению PayFi-решений по всему миру.

«Мы рады сотрудничать с Fiat24 для продвижения криптоплатежей и упрощения доступа к финансовым услугам для пользователей по всему миру, особенно для тех, кто не имеет банковских счетов», — отметила Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «PayFi станет одной из долгосрочных стратегий Bitget и BGB, а также ключевым инструментом для увеличения реального воздействия криптоактивов. Вместе с нашими партнерами мы видим будущее, в котором криптоплатежи станут нормой».