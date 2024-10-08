Bitget интегрирует индексы GMCI, что позволяет осуществлять торговлю с выборочным обеспечением безопасности

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 8 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая мировая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3, объявила о добавлении индексов GMCI на рынок фьючерсов, что позволит трейдерам безопасно получать доступ к диверсифицированным активам. Индексы GMCI отбираются на основе строгих критериев, обеспечивая проверенный обзор рынка. Чтобы монета была включена в индексы GMCI, она должна активно торговаться как минимум на одной из восьми крупных централизованных бирж (CEX) с достаточным объемом торгов.

Кроме того, каждая монета должна поддерживаться хотя бы одним из трех кастодианов, что гарантирует целостность и безопасность активов. Индексы сосредоточены на монетах с прозрачной рыночной капитализацией в обращении. Информация о рыночной капитализации берется с CoinMarketCap и CoinGecko, а данные о текущих ценах предоставляются Coin Metrics, который также выступает в роли независимого агента по расчету индексов GMCI.

Индекс GMCI 30 выделяется тем, что включает в себя 30 лучших монет из пула активов GMCI, за исключением стейблкоинов, завернутых активов и активов на стекинге, таких как USDC, WBTC и stETH. Этот индекс дает трейдерам доступ к ведущим цифровым активам, отражая движение более широкого рынка, при этом обеспечивая диверсификацию и снижая чрезмерную концентрацию в одном активе.

«В Bitget мы уделяем приоритетное внимание безопасности наших пользователей, при этом предоставляя инновационные продукты мирового уровня. Это соответствует нашей стратегии по ускорению внедрения криптовалют в безопасной экосистеме», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget. «Предоставляя тщательно отобранные активы, поддерживаемые надежными кастодианами, мы стремимся дать трейдерам диверсифицированные инструменты для управления капиталом», — добавила она.

Ребалансировка индексов происходит ежемесячно, в последнюю пятницу месяца, с корректировками, основанными на рыночной капитализации монет. Этот процесс гарантирует, что индексы будут актуальны и точно отражать текущие рыночные тренды и движения цен. Хотя позиции отдельных токенов ограничены 25% во время ребалансировки, они могут изменяться в зависимости от ценовой динамики, что дает динамическое представление о рыночных тенденциях в течение месяца.

Индекс GMCI Meme отвечает растущему интересу к мемкоинам — сегменту, который привлек значительное внимание и объем торгов в криптосообществе. Этот индекс включает в себя ведущие мемкоины, торгуемые на выбранных биржах, предоставляя пользователям возможность безопасно следить за трендами в этой области.

«Наше сотрудничество с Bitget по запуску бессрочного контракта на индекс GMCI 30 является важным шагом к расширению доступа к нашим индексным решениям для более широкой аудитории. Bitget, как одна из ведущих криптобирж по объему торгов и инновациям, разделяет наше видение предоставления надежных и современных продуктов для трейдеров», — отметил Маартен Ботман, генеральный директор GMCI.