Bitget запускает сервис Hold-to-Earn, поддерживающий USDE и weETH в качестве начальных токенов

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 20 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, с гордостью представляет свой новый сервис Hold-to-Earn — Bitget HodlerYield. На старте он поддерживает токены USDE и weETH, предоставляя пользователям возможность зарабатывать пассивный доход путем простого хранения токенов. Сервис предлагает базовые годовые процентные ставки (APR) и дополнительные награды в рамках специальных акций, что позволяет общему APR превышать 20%.

Bitget HodlerYield адаптирован для разных категорий пользователей, поддерживая такие методы хранения, как спотовое хранение, обеспечение в режиме единого маржинального счета и участие через субаккаунты. Пользователи, владеющие токенами, такими как weETH (жидкий токен повторного стекинга, выпущенный Ether.fi) или USDE (синтетический доллар от Ethena), могут ежедневно получать вознаграждения, которые автоматически начисляются на их счета. При этом процентные ставки корректируются в зависимости от рыночных условий, чтобы обеспечить справедливость, прозрачность и максимальную выгоду для пользователей.

"В Bitget мы стремимся предложить более умные инвестиционные решения в криптовалюте, которые помогут широкому кругу пользователей получать пассивный доход. В отличие от традиционных программ Earn/Staking на централизованных биржах, пользователи Bitget могут получать вознаграждения просто за хранение токенов, независимо от того, в каком аккаунте они находятся. Это упрощает процесс заработка и устраняет необходимость беспокоиться о ликвидности или периодах блокировки," — заявила Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

"Мы наблюдаем высокий спрос на использование weETH в качестве обеспечения и рады сотрудничать с Bitget для реализации этой возможности. Пользователи Bitget, владеющие weETH, смогут зарабатывать на своем ETH, сохраняя при этом ценовую экспозицию," — прокомментировал Майк Силагадзе, основатель и генеральный директор Ether.fi.

Сервис HodlerYield обеспечивает гибкость управления активами, позволяя получать стабильные доходы. Ежедневные снимки баланса пользователей в разных аккаунтах (спотовых, контрактных и стратегических) определяют право на вознаграждения. Для участия требуется минимальная сумма в 1 USDT в токенах weETH или USDE, а вознаграждения начисляются на следующий день на основе рыночной цены соответствующего токена. Пользователям не нужно предпринимать дополнительных действий для подписки или получения вознаграждений, что делает сервис максимально простым и удобным.

Запуск HodlerYield подчеркивает приверженность Bitget созданию безопасной и ориентированной на пользователя платформы. Этот сервис расширяет варианты использования токенов с доходностью и отражает долгосрочную стратегию компании по предоставлению инновационных инструментов для более умных инвестиций.