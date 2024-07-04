Bitget запускает фиатный OTC-сервис для блочной торговли с поддержкой GBP, EUR и USD

Виктория, Сейшельские острова, 4 июля 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания Web3, запустила новую внебиржевую платформу (OTC) для блочной торговли. Сейчас сервис поддерживает евро (EUR), фунты стерлингов (GBP) и доллар США (USD), а вскоре добавится поддержка турецкой лиры (TRY), бразильского реала (BRL) и южноафриканского рэнда (ZAR) для конвертации фиатных денег в криптовалюту и наоборот. Новая разработка ориентирована на институциональных инвесторов и профессиональных криптотрейдеров, обеспечивая повышенную конфиденциальность, более широкую ликвидность и ускоренные расчеты при торговле крупными ордерами.

Внебиржевая торговля, или OTC-торговля, важна для тех, кто хочет избежать влияния на рынок блочных сделок. Он предоставляет персонализированные, безопасные услуги, гарантируя, что крупные транзакции не повлияют на цены открытого рынка. Внебиржевой сервис Bitget отличается профессиональным исполнением, безопасным клирингом и конкурентоспособными котировками на протяжении всего процесса транзакции, независимо от размера ордера.

Фиатный OTC-сервис Bitget использует передовую технологию многосторонних вычислений (MPC) для создания расширенного межсетевого экрана безопасности, защищающего активы клиентов. Данные о транзакциях остаются конфиденциальными и не разглашаются, что обеспечивает высокий уровень конфиденциальности для клиентов. Фиатный OTC-сервис Bitget не хранит фиатные или криптовалютные активы своих клиентов, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и доверия.

«Фиатный OTC-сервис Bitget — это одна из наших вех в предоставлении традиционных финансовых услуг, таких как безопасность и бесперебойные услуги, для профессиональных трейдеров криптовалюты на платформе. Благодаря усиленной безопасности и развитой инфраструктуре для торговли наблюдается значительный рост участия профессиональных трейдеров и влиятельных лиц криптовалюты. Соответствующая требованиям внебиржевая служба гарантирует, что наши самые ценные пользователи получат исключительную поддержку клиентов и торговые решения», — сказала Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

Строго соблюдая мировые нормативные стандарты, Bitget OTC следует требованиям «Знай своего клиента» (KYC) по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Модели расширенных алгоритмов используются для мониторинга клиентских транзакций в режиме реального времени, и любые подозрительные действия соответствующим образом помечаются.

Пользователи OTC имеют доступ к совокупному пулу ликвидности, полученному от ведущих бирж и маркетмейкеров. Bitget OTC обеспечивает конкурентоспособные цены, близкие к спотовому курсу, независимо от размера ордера. Примечательно, что за открытие, обслуживание или обработку счетов не взимается комиссия, что делает услугу экономически эффективной для крупных трейдеров.

Команда профессиональных консультантов Bitget предлагает клиентам круглосуточное индивидуальное обслуживание, обеспечивая бесперебойную торговлю. Справочный центр и горячая линия помогут клиентам быстро начать пользоваться услугами внебиржевой торговли. Расчет происходит мгновенно после подтверждения сделки, без участия третьих лиц.

Минимальный размер сделки для OTC-сервиса Bitget составляет эквивалентную сумму в $100 000 долларов США или евро, без максимального ограничения на сделки или каких-либо торговых комиссий, предлагая цену «все включено» в пределах ставки. Чтобы получить доступ к услуге OTC, пользователям необходимо иметь подтвержденную учетную запись Bitget, предназначенную для OTC, уровня Pro. Для профессиональных инвесторов, ищущих безопасное, частное и эффективное торговое решение, эксклюзивный фиатный OTC-сервис от Bitget предлагает криптовалютные услуги мирового класса, обеспечивающие плавную конвертацию фиатных денег в криптовалюту.

Для получения дополнительной информации посетите страницу фиатного OTC-сервиса Bitget - https://www.bitget.com/fiat/otc

О Bitget

Bitget, основанная в 2018 году, является ведущей в мире биржей криптовалют и компанией Web3. Обслуживая более 25 миллионов пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Bitget Wallet, ранее известный как BitKeep, представляет собой многосетевой криптокошелек мирового класса, который предлагает ряд комплексных решений и функций Web3, включая функциональность кошелька, своп, NFT Marketplace, браузер DApp и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту посредством сотрудничества с заслуживающими доверия партнерами, в том числе с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси и спортсменами национальной сборной Турции Бусе Тосуном Чавушоглу (чемпионом мира по борьбе), Саметом Гюмюшем (золотым медалистом по боксу) и Илькином Айдыном (национальная сборная по волейболу).

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