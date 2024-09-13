Bitget запускает премию Smart Awards 2024, чтобы наградить ведущих трейдеров и восходящих звезд

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 13 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптобиржа и Web3-компания, объявила о мероприятии Smart Awards 2024, которое состоится онлайн 12 сентября. На мероприятии, которое приурочено к шестилетию платформы, будут награждаться лучшие криптотрейдеры в пяти номинациях.

Премия Bitget Smart Awards 2024, учрежденная совместно с 0xScope, партнером биржи, призвана отметить достижения лучших участников мира криптоторговли в 2024 году и выдающихся личностей, которые демонстрируют отличные навыки в различных категориях торговли. На мероприятии будут награждаться трейдеры, добившиеся высоких результатов в следующих категориях.

В категории «Топ-трейдер» будут награждены 14 трейдеров с самой высокой прибылью и стабильным успехом на Bitget. Премия «Восходящая звезда» будет вручена шести перспективным копитрейдерам-новичкам на Bitget. Премия «Маэстро торговли», присуждаемая шести победителям, призвана отметить исключительную прибыльность и влияние в криптовалютном пространстве. Звание «Повелителя мемкоинов» достанется шести участникам рынка мемкоинов. Финальная награда «Элита точности» будет вручена шести KOL, которые продемонстрируют высокую точность в прогнозировании движения цен на криптовалюты в Twitter.

«В криптопространстве есть множество достойных и выдающихся личностей, добившихся успеха как в торговле, так и в других активностях. Это мероприятие чествует их достижения и дает возможность выделиться и получить признание. Поскольку на нашей бирже таких людей много, будет справедливо отметить их усилия соответствующими наградами и признанием», — прокомментировала предстоящее событие Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

Сотрудничество с 0xScope, ключевым партнером Bitget по предоставлению данных для Smart Awards 2024, является знаком признания вклада компании в развитие биржи. Подход, опирающийся на данные, который использует 0xScope, сыграл решающую роль в определении и выборе победителей в разных категориях. Прозрачный процесс 0xScope обеспечил честность определения победителей и позволил отметить их усилия.

«Мы в 0xScope гордимся тем, что возглавляем разработку решений на основе искусственного интеллекта и данных для решения важнейших задач на Web3-рынке. Благодаря нашему постоянному сотрудничеству с Bitget в рамках Smart Awards мы с нетерпением ждем возможности пролить свет на самые многообещающие новые Web3-проекты, достойные признания», — сказал Филипп Торрес, генеральный директор 0xScope, комментируя партнерство 0xScope с Bitget.

Чтобы обеспечить большее освещение мероприятия онлайн и обеспечить вовлеченность аудитории, Bitget опубликует в социальных сетях тизерный видеоролик 12 сентября, который станет стартом кампании #TradeSmarter. Ее цель — дать пользователям возможность рекомендовать их любимых трейдеров и принять участие в подготовке к награждению.

Bitget постоянно отмечает важность криптотрейдеров в развитии индустрии и подчеркивает их ключевую роль. Премия Smart Awards 2024 — идеальное воплощение основных ценностей биржи и ее приверженности постоянной популяризации цифровых активов. Bitget также призывает всех криптотрейдеров и участников рынка следить за событием 19 сентября и делиться хештегом #SmartAwards2024, чтобы поддержать победителей и призеров.

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