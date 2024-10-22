Bitget сотрудничает с Solayer, для запуска услуг ликвидного стейкинга Solana (SOL) на централизованной бирже (CEX)

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 22 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и компания в сфере Web3, объявила о запуске услуги ликвидного стейкинга Solana (SOL) в партнерстве с Solayer, ведущей сетью повторного стейкинга на базе Solana.

Ликвидный стейкинг через BGSOL позволяет пользователям стейкать свои SOL, сохраняя при этом ликвидность — особенность, отсутствующую в традиционных методах стейкинга. Помимо получения вознаграждений за стейкинг, владельцы BGSOL могут участвовать в других DeFi-активностях, таких как торговля, кредитование или предоставление ликвидности на децентрализованных платформах. Эта гибкость делает решение Bitget особенно привлекательным для пользователей, которые хотят максимизировать полезность своих активов, одновременно извлекая выгоду из производительности сети Solana.

«С запуском BGSOL Bitget делает значительный шаг к предложению более универсальных финансовых решений. Позволяя пользователям сохранять ликвидность и одновременно зарабатывать вознаграждения через стейкинг, мы открываем новые возможности для взаимодействия с экосистемой DeFi, построенной на растущей сети Solana», — заявила Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

Текущая доходность по BGSOL составляет около 8%, при этом она корректируется в зависимости от рыночных и сетевых условий. На годовую доходность (APY) влияют такие факторы, как общая вовлеченность в стейкинг на сети Solana и производительность валидаторов. Пользователи могут отслеживать APY в режиме реального времени на платформе Bitget, чтобы быть в курсе актуальных ставок.

По мере накопления вознаграждений за стейкинг, стоимость BGSOL увеличивается со временем. Это означает, что хотя начальное соотношение обмена SOL на BGSOL может быть равным, со временем стоимость BGSOL превысит SOL, так как вознаграждения будут непрерывно интегрироваться в токен. Следовательно, чем дольше пользователи держат BGSOL, тем больше потенциальный рост стоимости их активов. Соотношение обмена между SOL и BGSOL обновляется в соответствии с циклом сети Solana, обычно каждые 2-3 дня, предоставляя пользователям четкое представление о прогрессе стоимости их активов.

Токены BGSOL могут быть переданы, куплены или проданы на рынке, и владельцы продолжат получать вознаграждения от процесса стейкинга, независимо от того, как они получили токены. Вознаграждения за стейкинг не зачисляются напрямую на счета пользователей, а отражаются в увеличивающемся обменном курсе BGSOL, предлагая бесшовный процесс накопления. Пользователи могут отслеживать свои активы и доход через персональную страницу активов в аккаунте Bitget.

Обратный обмен BGSOL на SOL возможен в любое время без ограничений по количеству. После обмена соответствующие SOL будут зачислены на счет пользователя в течение четырех дней. Важно отметить, что выведенные SOL больше не будут приносить вознаграждения за стейкинг, и только оставшийся баланс BGSOL продолжит их зарабатывать.

Чтобы начать работу с BGSOL, посетите сайт Bitget.