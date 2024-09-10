Bitget привлекла 1,7 млн пользователей в августе

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 10 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3 компания, опубликовала свой отчет за август 2024 года, в котором подчеркнула значительный рост, увеличив количество пользователей до 1,72 млн, несмотря на сложные рыночные условия. Криптовалютный рынок пережил резкие падения, включая снижение цены биткоина ниже $50,000, однако работа Bitget оставалась устойчивой благодаря интеграции новых функций и продвижению стратегических инициатив.

Одним из ключевых моментов стало внедрение сервисов Apple Pay и Google Pay, что позволило пользователям конвертировать фиатные деньги в криптовалюту. Это расширило возможности Bitget для покупки и торговли криптовалютами по всему миру, поддерживая более 140 фиатных валют и более 100 криптовалют.

Bitget назначила Хона Нга главным юридическим директором, что подчеркивает фокус компании на соблюдении нормативных требований и взаимодействии с регуляторами. Имея более 20 лет опыта, Нг теперь возглавляет усилия по расширению на новые рынки и укреплению диалогов с регуляторами по всему миру, что соответствует цели компании по продвижению криптоадаптации через сильное соблюдение правил.

В августе платформа Bitget показала впечатляющий рост, предлагая 800 токенов и 900 торговых пар на спотовом рынке, с дневными объемами торгов в $400 миллионов на спотовых рынках и $7 миллиардов на фьючерсах. Страховой фонд платформы остается сильным на уровне $400 миллионов, обеспечивая безопасность пользователей.

«Постоянные инновации и улучшения в области безопасности делают Bitget одной из самых быстрорастущих бирж. Ежемесячное добавление более миллиона пользователей является огромным достижением для нас и также демонстрирует возрастающий интерес к криптовалютам со стороны широкой аудитории», — говорит Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

Также был представлен новый продукт — платформа Bitget Booster, которая соединяет криптоинфлюенсеров с проектами, предлагая щедрые комиссионные вознаграждения для создателей контента. Кроме того, запуск функции P2P Shield усилил безопасность для сделок между пользователями, защищая их от мошенничества.

Bitget также получила сертификацию ISO 27001:2022, что подчеркивает приверженность компании к соблюдению самых высоких стандартов информационной безопасности. По мере расширения платформы эти достижения укрепляют позицию Bitget как лидера в криптоиндустрии, обеспечивая безопасность пользователей и защиту активов.

На платформе сейчас насчитывается более 185,000 профессиональных трейдеров и более 840,000 подписчиков копитрейдинга, что привело к более чем 90 миллионам успешных сделок. Прибыль от этих сделок составила более $500 миллионов, из которых $23 миллиона было разделено между элитными трейдерами.

Что касается Bitget Wallet, децентрализованный кошелек из экосистемы Bitget представил MPC-кошелек с авторизацией через Telegram, упрощая доступ к Web3, позволяя пользователям создавать кошельки без ключей через свои аккаунты Telegram.

Подробнее о работе Bitget в августе читайте здесь.