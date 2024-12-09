Bitget запускает BGBTC, который обеспечен резервами BTC в соотношении 1:1

Информация предоставлена

Bitget

09 дек, 2024, 07:29 GMT

VICTORIA, 9 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Крупнейшая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget объявила о запуске  токена Wrapped Bitcoin — BGBTC. Новый инструмент позволяет владельцам биткоинов (BTC) извлекать максимум прибыли из своих активов благодаря гибким вариантам стейкинга и увеличенным наградам. BGBTC полностью обеспечен резервами BTC в соотношении 1:1, что гарантирует сохранение паритета стоимости и интеграцию в более широкую экосистему.

Ключевые особенности BGBTC:
  • Сохранение корреляции с биткоином : BGBTC дает держателям биткоинов возможность участвовать в DeFi-инициативах, сохраняя их прямую зависимость с BTC.
  • Гибкое стейкинг: Пользователи могут получать вознаграждения за стейкинг, включая фиксированные доходы и дополнительные бонусы.
  • Интеграция с DeFi: Токен открывает доступ к новым платформам и партнерствам, включая BitcoinFi.
Период предварительного запуска:

С 9 декабря 2024 года по 8 января 2025 года пользователи могут стейкать BTC на Bitget, чтобы получать токены BGBTC. В рамках этой фазы предлагаются:

  • Двойные награды в BGPoints.
  • Дополнительная годовая доходность в 2%, выплачиваемая единовременно в конце периода.
Сезон 1:

С 9 января 2025 года стартует Сезон 1, который предложит:

  • Расширенные бонусы BGPoints.
  • Гибкие варианты выкупа BGBTC обратно в BTC.
  • Партнерства с платформами BitcoinFi.
Комментарий CEO Bitget, Грейси Чен:

"Бурный рост криптоиндустрии, особенно в экосистеме Биткоина, вдохновляет нас на постоянные инновации. BGBTC соответствует нашей миссии — улучшать пользовательский опыт, предоставляя доступ к DeFi и высоким доходам."

Упрощенное управление активами:

BGBTC позволяет легко получать дополнительную прибыль, предоставляя доступ к:

  • Фиксированным доходностям.
  • BGPoints.
  • Функциям, таким как лендинг (в разработке).

Гибкость обеспечивается возможностью выкупа BTC в любое время в рамках программы.

Безопасность и инновации:

Bitget гарантирует надежность через:

  • Двойное страхование (сотрудничество с Cobo).
  • Мультиподпись для защиты средств.

Будущие функции, такие как LaunchPool, PoolX и стейкинг-платформы для кредитования, расширяют возможности BGBTC, укрепляя миссию Bitget по ускорению массового внедрения криптовалют.

Для получения дополнительной информации о BGBTC посетите сайт Bitget.

Другие материалы из этого источника

Основные Моменты Отчета Bitget о Доказательствах Резервов за Ноябрь: Самый Высокий Рост в 2024 году

Bitget, одна из ведущих мировых криптовалютных бирж, опубликовала ноябрьский отчет о доказательствах резервов (Proof-of-Reserves, PoR),...

Криптовалютная биржа BitEXC, поддерживаемая Bitget, запускается на рынке Вьетнама

Bitget, ведущая криптовалютная биржа и Web3 компания, объявила о запуске BitEXC — торговой платформы, специально адаптированной под потребности...
Другие выпуски новостей из этого источника

Обзор

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Blockchain

Blockchain

Blockchain

Blockchain

Выпуски новостей схожей тематики