Bitget запускает BGBTC, который обеспечен резервами BTC в соотношении 1:1

VICTORIA, 9 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Крупнейшая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget объявила о запуске токена Wrapped Bitcoin — BGBTC. Новый инструмент позволяет владельцам биткоинов (BTC) извлекать максимум прибыли из своих активов благодаря гибким вариантам стейкинга и увеличенным наградам. BGBTC полностью обеспечен резервами BTC в соотношении 1:1, что гарантирует сохранение паритета стоимости и интеграцию в более широкую экосистему.

Ключевые особенности BGBTC:

Сохранение корреляции с биткоином : BGBTC дает держателям биткоинов возможность участвовать в DeFi-инициативах, сохраняя их прямую зависимость с BTC.

BGBTC дает держателям биткоинов возможность участвовать в DeFi-инициативах, сохраняя их прямую зависимость с BTC. Гибкое стейкинг: Пользователи могут получать вознаграждения за стейкинг, включая фиксированные доходы и дополнительные бонусы.

Пользователи могут получать вознаграждения за стейкинг, включая фиксированные доходы и дополнительные бонусы. Интеграция с DeFi: Токен открывает доступ к новым платформам и партнерствам, включая BitcoinFi.

Период предварительного запуска:

С 9 декабря 2024 года по 8 января 2025 года пользователи могут стейкать BTC на Bitget, чтобы получать токены BGBTC. В рамках этой фазы предлагаются:

Двойные награды в BGPoints .

. Дополнительная годовая доходность в 2%, выплачиваемая единовременно в конце периода.

Сезон 1:

С 9 января 2025 года стартует Сезон 1, который предложит:

Расширенные бонусы BGPoints.

Гибкие варианты выкупа BGBTC обратно в BTC.

Партнерства с платформами BitcoinFi.

Комментарий CEO Bitget, Грейси Чен:

"Бурный рост криптоиндустрии, особенно в экосистеме Биткоина, вдохновляет нас на постоянные инновации. BGBTC соответствует нашей миссии — улучшать пользовательский опыт, предоставляя доступ к DeFi и высоким доходам."

Упрощенное управление активами:

BGBTC позволяет легко получать дополнительную прибыль, предоставляя доступ к:

Фиксированным доходностям.

BGPoints.

Функциям, таким как лендинг (в разработке).

Гибкость обеспечивается возможностью выкупа BTC в любое время в рамках программы.

Безопасность и инновации:

Bitget гарантирует надежность через:

Двойное страхование (сотрудничество с Cobo ).

). Мультиподпись для защиты средств.

Будущие функции, такие как LaunchPool, PoolX и стейкинг-платформы для кредитования, расширяют возможности BGBTC, укрепляя миссию Bitget по ускорению массового внедрения криптовалют.