Bitget запускает BGBTC, который обеспечен резервами BTC в соотношении 1:1
Информация предоставленаBitget
09 дек, 2024, 07:29 GMT
VICTORIA, 9 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Крупнейшая криптовалютная биржа и Web3-компания Bitget объявила о запуске токена Wrapped Bitcoin — BGBTC. Новый инструмент позволяет владельцам биткоинов (BTC) извлекать максимум прибыли из своих активов благодаря гибким вариантам стейкинга и увеличенным наградам. BGBTC полностью обеспечен резервами BTC в соотношении 1:1, что гарантирует сохранение паритета стоимости и интеграцию в более широкую экосистему.
- Сохранение корреляции с биткоином : BGBTC дает держателям биткоинов возможность участвовать в DeFi-инициативах, сохраняя их прямую зависимость с BTC.
- Гибкое стейкинг: Пользователи могут получать вознаграждения за стейкинг, включая фиксированные доходы и дополнительные бонусы.
- Интеграция с DeFi: Токен открывает доступ к новым платформам и партнерствам, включая BitcoinFi.
С 9 декабря 2024 года по 8 января 2025 года пользователи могут стейкать BTC на Bitget, чтобы получать токены BGBTC. В рамках этой фазы предлагаются:
- Двойные награды в BGPoints.
- Дополнительная годовая доходность в 2%, выплачиваемая единовременно в конце периода.
С 9 января 2025 года стартует Сезон 1, который предложит:
- Расширенные бонусы BGPoints.
- Гибкие варианты выкупа BGBTC обратно в BTC.
- Партнерства с платформами BitcoinFi.
"Бурный рост криптоиндустрии, особенно в экосистеме Биткоина, вдохновляет нас на постоянные инновации. BGBTC соответствует нашей миссии — улучшать пользовательский опыт, предоставляя доступ к DeFi и высоким доходам."
BGBTC позволяет легко получать дополнительную прибыль, предоставляя доступ к:
- Фиксированным доходностям.
- BGPoints.
- Функциям, таким как лендинг (в разработке).
Гибкость обеспечивается возможностью выкупа BTC в любое время в рамках программы.
Bitget гарантирует надежность через:
- Двойное страхование (сотрудничество с Cobo).
- Мультиподпись для защиты средств.
Будущие функции, такие как LaunchPool, PoolX и стейкинг-платформы для кредитования, расширяют возможности BGBTC, укрепляя миссию Bitget по ускорению массового внедрения криптовалют.
Для получения дополнительной информации о BGBTC посетите сайт Bitget.
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