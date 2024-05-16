Bitget представляет KCGI 2024: главный криптотурнир по криптовалюте с Ferrari, сувенирами с автографом с Месси и призовым фондом 5 млн USDT

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 16 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget, ведущая криптовалютная биржа и web3-компания, объявила о запуске турнира King's Cup Global Invitational (KCGI) 2024. Уже в пятый раз KCGI 2024 станет самым захватывающим и конкурентным торговым турниром, предлагая трейдерам по всему миру возможность продемонстрировать свое мастерство и побороться за призовой фонд до $5 млн.

KCGI 2024 начнется 7 июня с Турнира по торговле деривативами — захватывающего трехнедельного мероприятия, которое проверит мастерство трейдеров в динамичном мире криптовалютных деривативов. Участники будут соревноваться в различных категориях торговли, включая фьючерсы и персональные квесты, и получат шанс разделить внушительный призовой фонд, в том числе автомобиль Ferrari 296, часы премиум-класса, футбольный мяч с автографом Месси, его майку и многое другое.

В дополнение к основному турниру, KCGI также предлагает ежедневный турнир по прибыли, где участники имеют шанс выиграть награды, включая 100 BGB и эксклюзивный сертификат. Три сундука с сокровищами — бронзовый, серебряный и золотой — дают участникам возможность ежедневно выигрывать призы, причем золотой сундук гарантирует 100-процентный шанс на победу. Волнение ощущается на KCGI 2024 от Bitget, где призовой фонд увеличивается с каждым участником. Начиная с 100 000 USDT для 8 000 участников и до поразительных 5 000 000 USDT для более 200 000 трейдеров, каждый может принять участие в конкурсе в той или иной форме!

«Готовясь к пятому сезону KCGI, мы рады предоставить трейдерам беспрецедентную возможность проверить свои навыки, бросить вызов самим себе и побороться за невероятные призы», — сказала Грейси Чен, управляющий директор Bitget. «KCGI — это больше, чем просто торговый турнир — это праздник страсти, преданности делу и таланта нашего глобального торгового сообщества. Мы с нетерпением ждем трейдеров со всего мира, чтобы присоединиться к нам в этом увлекательном путешествии».

За время своего существования KCGI превратился в один из самых престижных торговых турниров в криптоиндустрии, собрав более 51 000 участников со всего мира. KCGI, имеющий репутацию передового и инновационного турнира, стал флагманским событием для Bitget, подчеркивающим стремление платформы расширять возможности трейдеров и способствовать формированию яркого и разнообразного торгового сообщества.

О Bitget

Основанная в 2018 году, Bitget , является ведущей в мире криптовалютной биржей и Web3-компанией. Предоставляя сервис для более 25 млн пользователей в более чем 100 странах и регионах, биржа Bitget стремится помочь пользователям торговать более разумно с помощью своей новаторской функции копитрейдинга и других торговых решений. Ранее известный как BitKeep, Bitget Wallet - это мультичейн криптокошелек мирового уровня, который предлагает целый ряд комплексных Web3-решений и функций, включая функциональность кошелька, своп, NFT-маркетплейс, DApp браузер и многое другое. Bitget вдохновляет людей использовать криптовалюту благодаря сотрудничеству с надежными партнерами, включая легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси и официального организатора киберспортивных мероприятий PGL.

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