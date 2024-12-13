Bitget представляет LaunchX: новую платформу для запуска токенов, с Fuel Network в качестве первого проекта

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 13 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявляет о запуске LaunchX — платформы для запуска токенов, которая объединяет передовые блокчейн-проекты с глобальным сообществом Web3, способствуя эффективному раннему распределению токенов и их принятию. Первым проектом, дебютирующим на LaunchX, станет Fuel Network (FUEL) — современное блокчейн-решение, задающее новые стандарты масштабируемости, модульности и эффективности в децентрализованных системах.

LaunchX сочетает в себе надежную безопасность и справедливые методы распределения, создавая удобную для пользователей среду для запуска и распространения токенов. Платформа поддерживает блокчейн-проекты, предоставляя доступ к широкой экосистеме Bitget с более чем 45 миллионами пользователей, профессиональные консультации по листингу токенов и поддержку после запуска. Это позволяет разработчикам сосредоточиться на инновациях, а участникам — получать уверенность и удобство, которые обеспечивает проверенная биржа.

В рамках запуска токена $FUEL 20% от общего начального объема будет выделено сообществу Fuel. Из общего объема в 10 миллиардов токенов 2,75% будут доступны для продажи через платформу Bitget LaunchX. Участники, прошедшие KYC и другие требования, смогут подписаться на покупку токенов с использованием USDT в период с 16 по 19 декабря. Лимит на одного пользователя составит 3000 USDT.

Fuel Network представляет собой прорыв в блокчейн-инфраструктуре. Fuel Ignition — это самый быстрый (>600 TPS) и самый дешевый (<$0,0002 за минимальную транзакцию) оптимистичный rollup на Ethereum, использующий передовые технологии, такие как Fuel Virtual Machine (FuelVM) и уникальный подход на основе UTXO, что обеспечивает беспрецедентную масштабируемость и скорость. С момента запуска Fuel Ignition достиг почти $400 миллионов общего заблокированного объема (TVL).

Ник Додсон, генеральный директор и соучредитель Fuel Labs, возглавляет команду, ответственную за первый оптимистичный rollup второго уровня. Команда включает экспертов в области масштабируемости блокчейна и решений Ethereum Layer 2. В 2023 году компания привлекла $80 миллионов инвестиций от известных инвесторов, таких как Blockchain Capital, Stratos и Maven 11.

«Наша цель в Bitget всегда заключалась в предоставлении лучших решений для пользователей и проектов. Мы поддерживаем текущую волну инноваций в криптовалютной сфере и планируем совершенствовать наши продукты в соответствии с потребностями рынка. С LaunchX пользователи получат почти мгновенный доступ к топовым проектам, которые раньше было сложно найти. Это новый путь для поиска скрытых жемчужин», — отметила Грейси Чен, генеральный директор Bitget.

Запуск LaunchX является важным шагом в миссии Bitget по продвижению глобального принятия криптовалют. Сосредоточившись на безопасности, прозрачности и доступности, платформа стремится обеспечить бесшовный и надежный опыт как для проектов, так и для участников.