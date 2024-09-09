Bitget TraderPro сезон 3: от демонстрационной к реальной торговле с поддержкой финансирования до $10 000 на каждого пользователя

VICTORIA, Seychelles, 9 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget , ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, запустила третий сезон своей популярной программы для трейдеров TraderPro. После двух успешных сезонов TraderPro зарекомендовала себя как одна из ведущих торговых платформ, привлекая пользователей и получая широкий положительный отклик. Bitget TraderPro – это торговый челлендж, который предлагает участникам как обучение, так и возможности реальной торговли.

Участники начинают с торговли на демо-счете, что позволяет им экспериментировать и практиковаться без финансового риска. После достижения определенных целей они переходят к реальной торговле, где Bitget предоставляет финансовую поддержку, позволяя испытать азарт от получения реальной прибыли. Это идеальное сочетание обучения и соревнования, где трейдеры могут совершенствовать свои стратегии и стремиться к лучшим наградам.

После завершения демо-челленджа участники переходят к реальной торговле с поддержкой 1:1 от Bitget. Квалифицированные трейдеры могут создавать субсчета для элитной торговли и становиться элитными трейдерами TraderPro. Bitget удвоит их инвестиции (от 1000 до 5000 USDT), что позволит им открывать более крупные позиции на всех торговых парах. Благодаря такой поддержке трейдеры могут стремиться к получению более высокой прибыли при минимизации личных рисков. Максимальное плечо останется ограниченным на уровне 20X во второй фазе.

Тема этого сезона – «Новое увеличение финансирования до $10,000 и челлендж MEME Coin», что помогает пользователям криптовалют практиковать торговлю и получать вознаграждения за свои усилия. Этап соревнования будет длиться около тридцати дней с 9 сентября по октябрь 2024 года, с амбициозными целями для повышения участия и вовлеченности пользователей. Программа направлена на преобразование 500 участников в элитных трейдеров Bitget, что дополнительно укрепит сообщество VIP-трейдеров.

Для обеспечения прозрачности и укрепления доверия Bitget будет предоставлять ежедневные отчеты о торговой деятельности, предлагая актуальные обновления о ходе и результатах соревнований. Эта функция предназначена для того, чтобы участники были проинформированы и активно вовлечены на протяжении всего мероприятия.

Основываясь на успехе предыдущих сезонов, в которых количество участников увеличилось на 107%, а количество рефералов выросло на 73% с первого сезона до второго, Bitget стремится поднять статус TraderPro в торговом сообществе. Введение комплексных промо-стратегий, включая сотрудничество с ключевыми лидерами мнений (KOL) и планы по вовлечению сообщества, демонстрирует приверженность Bitget к поддержанию лидерства в отрасли.

В заключение, третий сезон TraderPro обещает быть захватывающим и прибыльным опытом как для новичков, так и для опытных трейдеров. С возможностью выиграть до $10,000 в виде вознаграждений за финансирование, участникам рекомендуется регистрироваться заранее и в полной мере воспользоваться предложениями программы.

Для получения дополнительной информации о TraderPro, пожалуйста, посетите этот сайт .

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