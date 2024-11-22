Bitget Wallet представляет инструменты для торговли мемкоинами, поддерживая трейдеров Solana на фоне роста рынка

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 22 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet , ведущий некостодиальный кошелёк Web3, представил комплексный набор инструментов для торговли мемкоинами, чтобы удовлетворить растущий спрос на поддержку в условиях быстро развивающегося тренда мемкоинов.

Рост популярности мемкоинов и роль Solana

За последние три месяца сети Solana и Base лидировали по чистым притокам средств в USD, что связано с активностью мемкоин-сообществ и проектов, таких как токен $CAT, который стал частью экосистемы Solana. Этот тренд привлёк внимание трейдеров, стремящихся воспользоваться новыми возможностями.

Сотни новых мемкоинов ежедневно выходят на рынок, что создаёт сложности для трейдеров, включая избыточный выбор токенов, эмоциональные решения и высокую волатильность. Новый набор инструментов Bitget Wallet предлагает комплексное решение, позволяя пользователям находить перспективные токены, принимать обоснованные решения на основе данных и осуществлять сделки с уверенностью и эффективностью.

Ключевые функции нового инструмента

Инструменты обнаружения: MemeX и Hot Picks

MemeX помогает выявлять ультраранние возможности, включая только что запущенные токены с рыночной капитализацией менее $1 млн. Это даёт трейдерам возможность войти в проекты на самых ранних этапах. Hot Picks предлагает отбор перспективных токенов с рыночной капитализацией до $10 млн. Инструмент анализирует данные блокчейна, тренды социальных сетей и сигналы "умных денег" для выделения токенов с высоким потенциалом роста. Эти инструменты уже выявили впечатляющих лидеров среди мемкоинов. Например, по состоянию на 21 ноября:

PNUT вырос на 2,424,652% BAN — на 28,641% GOAT — на 35,881% ACT — на 6,270% CHILLGUY — на 11,605.58%

Аналитика профессионального уровня

Реальные графики K-line с маркерами покупки и продажи.

Подробные дашборды токенов, предоставляющие информацию о рыночной капитализации, ликвидности, объёмах торгов и социальных настроениях. Эти данные позволяют трейдерам избегать спекулятивных сделок. Функция Bitget Wallet Swap

Эффективное выполнение сделок с конкурентным ценообразованием и поддержкой кроссчейн-операций на таких сетях, как Ethereum, Solana и Base.

Дополнительные возможности, включая режим Instant Swap и заём средств для покрытия газовых сборов, помогают избежать упущенных возможностей из-за медленных транзакций или нехватки средств.

Безопасность и контроль над активами

Будучи некостодиальным кошельком, Bitget Wallet предоставляет пользователям полный контроль над их активами в блокчейне, обеспечивая безопасность операций.

Запуск инструментов для торговли мемкоинами укрепляет позицию Bitget Wallet как важного ресурса для трейдеров, стремящихся извлечь выгоду из волны мемкоинов на ведущих блокчейн-сетях. Это ещё один шаг на пути к упрощению доступа к рынку и повышению эффективности торговли для пользователей.