Bitget Wallet запускает программу поддержки мини-приложений в Telegram на сумму $20 млн совместно с Foresight Ventures

VICTORIA, Seychelles, 11 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet, ведущий некостодиальный Web3-кошелек, запустил программу поддержки мини-приложений в Telegram в сотрудничестве с Bitget и Foresight Ventures. Цель программы — поддержать разработку инновационных проектов, которые расширяют экосистему мини-приложений Telegram, создавая новые возможности для разработчиков и проектов в быстрорастущем цифровом пространстве. Программа предполагает фонд в размере $20 млн и направлена на поддержку роста платформы Telegram, обеспечивая разработчиков ценными ресурсами.

С выделенным фондом в $20 млн инициатива поддерживает разработку инновационных мини-приложений и инструментов, предоставляя как финансовые ресурсы, так и операционную поддержку. Bitget Wallet предоставит техническую поддержку, включая доступ к набору инструментов OmniConnect для разработчиков, а также операционную и маркетинговую поддержку, обеспечив доступ к широкой базе пользователей Telegram для создания сообщества. Отобранные проекты получат возможности для стратегического партнерства с ведущими проектами мини-приложений в Telegram, возможного листинга на Bitget и инвестиционной поддержки от Foresight Ventures. Такой комплексный подход позволяет разработчикам реализовать свои идеи и внести вклад в растущую цифровую экономику внутри экосистемы Telegram.

Программа будет сосредоточена на трех ключевых направлениях: инструменты для вовлечения и обучения пользователей, упрощающие вход новых пользователей через интуитивный UI/UX и образовательные ресурсы; финансовая и безопасная инфраструктура, поддерживающая разработку децентрализованных бирж (DEX), торговли NFT и функции безопасного управления активами для повышения крипто-возможностей Telegram; и расширение экосистемы мини-приложений, способствуя разработке игр, социальных, развлекательных и других интерактивных приложений. Программу поддержат проекты, которые стимулируют привлечение пользователей, активное использование и безопасное хранение активов, помогая Telegram расширять свою экосистему и поддерживать долгосрочное взаимодействие пользователей.

Пользовательская база Bitget превышает 40 миллионов пользователей, а сам кошелек признан самым скачиваемым мультичейн Web3-кошельком. Он интегрировал экосистему TON и Telegram, сотрудничая с более чем 40 проектами мини-приложений. Один из успешных примеров — инвестиция в Tomarket, мини-приложение Telegram на TON, которое набрало более 40 миллионов пользователей за три месяца, подчеркивая сильные инкубационные возможности Bitget Wallet. Недавние инициативы, такие как Bitget Wallet Lite — мультичейн-кошелек для Telegram, который быстро стал крупнейшим в своем роде с более чем 8 миллионами пользователей за две недели — предлагают пользователям безопасный способ покупки, управления и перевода криптовалюты в Telegram. Кроме того, его набор инструментов OmniConnect позволяет мини-приложениям Telegram легко подключаться к Bitget Wallet для подписания транзакций, взаимодействия с DApp и мультичейн-транзакций, используя почти миллиардную аудиторию Telegram для масштабирования цифровых инноваций.

Для подачи заявки на участие в программе поддержки мини-приложений в Telegram посетите: https://t.me/bitgetwalletminiappsupport.