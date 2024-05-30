Bitget Wallet возглавляет рейтинг безопасности криптокошельков CertiK

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Bitget

30 мая, 2024, 10:41 GMT

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 30 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet занял первое место в рейтинге безопасности кошельков CertiK, опередив Trust Wallet и MetaMask. Это стало значительным событием для Bitget Wallet и подчеркнуло его исключительную безопасность как некастодиального кошелька Web3.

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(PRNewsfoto/Bitget)
(PRNewsfoto/Bitget)

В отраслевом отчете CertiK по безопасности Web3 за 2023 год был выявлен 751 инцидент безопасности, в результате которых было потеряно $1,84 млрд, что на 51% меньше, чем в 2022 году. Несмотря на это сокращение, безопасность активов в сети по-прежнему вызывает серьезную озабоченность. Bitget Wallet реализовал ряд превентивных мер, включая интеграцию технологии "бесключевого" MPC и AA-кошелька для решения таких распространенных проблем безопасности, как потеря приватного ключа и авторизация вредоносного контракта. Кошелек также поддерживает совместимость с аппаратными кошельками и прошел тщательный аудит безопасности у крупнейших партнеров по безопасности для повышения прозрачности и надежности продукта.

«В рамках нашего пути к балансу между безопасностью, децентрализацией и масштабируемостью инфраструктуры кошелька мы сделали своим приоритетом разработку комплексной системы безопасности для нашего кошелька, чтобы обеспечить непревзойденный пользовательский опыт, поддерживая при этом самые современные средства защиты от Web3-опасностей, включая фишинг на цепи, мошенничество и другие проблемы», - заявил Элвин Кан, главный операционный директор (COO) Bitget Wallet.

Комплексная система оповещения о рисках, позволяющая выявлять и перехватывать потенциальные угрозы безопасности, также является одной из основных функций безопасности кошелька, продолжает он, утверждая, что важность проактивного предотвращения становится все более значимой в современном ландшафте Web3.

Кошелек также внедрил флешботы в транзакции Ethereum для предотвращения MEV-атак и меры по изоляции активов для надписей в сети Bitcoin.

Помимо технических параметров безопасности, команда Bitget Wallet также стремится продолжать совершенствовать свои меры по выявлению и устранению рисков, а также обучению пользователей, чтобы обеспечить комплексную всестороннюю безопасность для своих пользователей.

Дорожная карта Bitget Wallet на 2024 год также описывает его эволюцию в Bitget Onchain Layer, закладывая основу для будущей экосистемы Bitget. В качестве дополнительного защитного слоя также доступен фонд защиты пользователей в размере $400 млн, что еще больше повышает общую устойчивость кошелька к рискам.

В будущем кошелек намерен направить свои усилия на достижение значительных успехов в области технологий безопасности, внедряя инновационные и комплексные меры защиты для своих пользователей.

Подробнее о Bitget Wallet

Bitget Wallet — это крупнейший в Азии и ведущий Web3-кошелек с более чем 20 млн пользователей по всему миру. Он предлагает широкий набор функций, включая управление активами, интеллектуальные рыночные данные, своп-трейдинг, launchpad, инскрипцию и просмотр DApp. В настоящее время он поддерживает более 100 основных блокчейнов, сотни EVM-совместимых сетей, и более 250 000 криптовалют. Bitget Wallet повышает ликвидность, агрегируя ее на сотнях лучших DEX и кроссчейн-мостов, обеспечивая бесперебойную торговлю на более чем 50 блокчейнах.

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