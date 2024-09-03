Bitget Wallet заявляет о 18 млн пользователей Tomarket и укрепляет партнерство с экосистемой TON

VICTORIA, Seychelles, 3 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet , ведущий Web3 кошелек с более чем 30 млн пользователей, отмечает значительный рост своего развивающегося проекта Tomarket, децентрализованной торговой платформы. Число пользователей Tomarket превысило 18 млн и более 6 миллионов активных пользователей в день, что делает его самым быстрорастущим мини-приложением в Telegram с момента его запуска при поддержке Bitget Wallet.

Tomarket выделяется своим инновационным подходом к децентрализованной торговле, который легко интегрируется с экосистемой Telegram. Платформа поддерживает широкий спектр классов активов, включая активы реального мира (RWA), свопы доходности криптовалюты и токены до TGE — рынки, которые часто упускаются из виду традиционными децентрализованными биржами. Это разнообразное предложение повышает ликвидность, предоставляя пользователям уникальные возможности в пространстве децентрализованных финансов (DeFi).

«Наша инкубация Tomarket — это только начало. Мы видим огромный потенциал в экосистеме TON и платформе Telegram, и мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы над перспективными проектами, которые разделяют нашу приверженность преобразованию будущего финансов», — сказал Элвин Кан, Главный операционный директор Bitget Wallet.

Благодаря стратегическим инвестициям и сотрудничеству Bitget Wallet стремится способствовать более широкому внедрению технологий Web3 и децентрализованного финансирования.

Быстрый рост платформы, обусловленный ее успешными элементами геймификации, такими как игра Tomato Drop, подчеркивает эффективность инкубационных усилий Bitget Wallet. Всего за пять дней с момента запуска в июле 2024 года Tomarket привлек более 1 миллиона пользователей, быстро завоевав известность в экосистеме TON. Поскольку Tomarket готовится к предстоящему событию по генерации токенов (TGE) в октябре 2024 года, он представит систему уровней, которая вознаграждает пользователей в зависимости от их участия, увеличивая их вознаграждения за раздачу. Эта инициатива является частью более широкой дорожной карты по запуску новых функций и продуктов, ориентированных на игры, заработок и торговлю, обеспечивающих плавный и комплексный пользовательский опыт в мини-приложении.

Заглядывая в будущее, у Tomarket есть амбициозная дорожная карта, которая включает в себя расширение предложений DeFi, внедрение новых геймифицированных функций и интеграцию дополнительных классов активов для дальнейшей диверсификации своей торговой среды. Bitget Wallet по-прежнему стремится поддерживать рост Tomarket, гарантируя, что он продолжит лидировать в развивающейся среде DeFi.