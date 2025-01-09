Bitget Wallet и Bitrefill запускают криптовалютные подарочные карты

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 9 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet , ведущий некастодиальный кошелек Web3, заключил партнерство с Bitrefill, чтобы упростить использование криптовалют для покупок. Пользователи теперь могут приобретать подарочные карты для повседневных нужд и услуг прямо через приложение кошелька. Это сотрудничество усиливает связь между криптоактивами и их реальной полезностью, расширяя возможности использования криптовалют в повседневной жизни.

С помощью Bitget Wallet пользователи по всему миру могут использовать свои цифровые активы, покупая подарочные карты Bitrefill, которые могут использоваться для оплаты продуктов питания, потоковых сервисов, ресторанов и многого другого. Среди доступных брендов: Hotels.com, Uber, Airbnb, Walmart, Apple, Netflix, eBay, Roblox, Spotify и другие. Покупки можно совершать с использованием различных криптовалют, включая Bitcoin, Ethereum, USDC, USDT, Solana и другие. Интеграция Bitrefill в приложение Bitget Wallet обеспечивает простоту и удобство использования для ежедневных крипторасходов.

Bitrefill – это платформа крипто-торговли, предоставляющая возможность совершать покупки за криптовалюту. Она предлагает широкий ассортимент цифровых подарочных карт, eSIM-карт, пополнения мобильной связи и оплату счетов в ряде стран. "Мы рады сотрудничеству с Bitget Wallet, чтобы сделать жизнь пользователей на криптовалюте проще. Это партнерство подчеркивает нашу приверженность созданию удобного опыта покупок для криптопользователей," – отметил Сергей Котлиар, генеральный директор Bitrefill.

Bitget Wallet недавно достиг отметки в 60 миллионов пользователей, продемонстрировав рост на 300% в год. Как самая быстрорастущая экосистема on-chain, Bitget Wallet сочетает управление цифровыми активами, стейкинг, торговлю, доступ к DApps и NFT-рынку, одновременно развивая решения для криптоплатежей, включая криптокарту и инициативы PayFi. "Наше партнерство с Bitrefill – это очередной шаг в интеграции криптовалют в повседневную жизнь," – заявил Элвин Кан, COO Bitget Wallet. "С помощью PayFi мы стремимся расширить границы использования криптовалюты, предлагая пользователям удобные и интуитивно понятные платежные решения."

В честь этого партнерства пройдет Новогодняя акция с призовым фондом $5,000. Кампания продлится с 8 по 15 января 2025 года. Участники, которые потратят более $10 на Bitrefill через Bitget Wallet, получат шанс выиграть подарочную карту Bitrefill на $100. Те, кто потратит $30 или больше, смогут побороться за главный приз в $2,000.