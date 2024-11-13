Bitget Wallet запускает BWB Center, расширяя преимущества для держателей BWB

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 13 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet , ведущий некастодиальный Web3-кошелек, запустил BWB Center — специальный центр, предназначенный для укрепления позиций собственного токена платформы BWB и увеличения его ценности для держателей. BWB Center обеспечивает упрощенный пользовательский опыт с функциями, направленными на вовлечение сообщества BWB через эксклюзивные VIP-вознаграждения и регулярные обновления о развитии токена в экосистеме Bitget Wallet.

С глобальным сообществом Bitget Wallet, которое уже насчитывает более 40 миллионов пользователей, и быстро растущей базой из более чем 140 000 адресов в сети BWB, BWB Center создан для того, чтобы держатели могли максимально эффективно использовать свои токены через эксклюзивные VIP-вознаграждения, важные обновления и удобный доступ к последним новостям об экосистеме. Будучи всеобъемлющим центром информации и вознаграждений, BWB Center позволяет держателям BWB проверять свой VIP-статус, получать персонализированные услуги и исследовать преимущества, основанные на их владении токенами. Центр также объединяет важные сведения о прогрессе BWB, росте экосистемы и последних функциях Bitget Wallet, делая процесс информирования пользователей простым и способствуя активному вовлечению как в развитие токена, так и в экосистему Bitget Wallet в целом. Благодаря централизованным преимуществам, информации и обновлениям, BWB Center помогает держателям в полной мере наслаждаться ценностью и возможностями для взаимодействия, которые Bitget Wallet постоянно добавляет в их опыт. В следующем месяце Bitget Wallet представит новую функцию, которая позволит пользователям оплачивать любые комиссионные сборы в сети с помощью BWB, расширяя полезность токена.

В честь запуска Bitget Wallet проводит эксклюзивную кампанию по раздаче GASU для VIP-держателей BWB, обеспечивая возмещение комиссий за газ для активных участников. С 6 июня по 10 ноября комиссия за газ, понесенная при Swap-транзакциях в кошельке, будет возмещена в GASU. Эта кампания предоставляет VIP-пользователям дополнительный стимул для взаимодействия с платформой и признает их лояльность, усиливая полезность и преимущества, связанные с BWB.

Операционный директор Bitget Wallet, Элвин Кан, заявил: «Наша цель — поднять качество использования Bitget Wallet, создавая значимую ценность и полезность вокруг BWB. Это не просто программа вознаграждений — это стратегический шаг к улучшению пользовательского опыта в сети, созданию новых возможностей для взаимодействия и закладке фундамента для роли BWB в пространстве Web3. Мы привержены продолжению этого пути с нашим сообществом, реализуя новые преимущества и инициативы для роста, чтобы вместе раскрыть весь потенциал BWB».