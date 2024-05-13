Bitget Wallet представляет GetDrop: эксклюзивную аирдроп-платформу для высококачественных проектов

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 13 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet , известный Web3-кошелек, недавно представил свою новую платформу для аирдропов - GetDrop. Эта платформа предназначена для проведения эксклюзивных аирдропов, предназначенных для высококачественных проектов. Bitget Wallet сотрудничает как с потенциальными, так и с популярными командами проектов в отрасли, предоставляя вознаграждения за аирдроп активным пользователям кошелька, тем самым способствуя росту данных проектов и повышая влияние бренда.

GetDrop - это первый запуск, представленный в Центре заработка кошелька Bitget. Это новая поощрительная программа для пользователей Bitget Wallet и держателей BWB-баллов/BWB-токенов. Он служит исключительным шлюзом для проектов-партнеров экосистемы Bitget Wallet, позволяющим подключиться к активной и качественной базе пользователей Bitget Wallet. Каждая кампания разрабатывается с учетом специфических потребностей проектных групп, подчеркивая уникальные особенности продукта и ключевые задачи.

Первоначальная кампания платформы GetDrop посвящена мемкоинам и проводится в сотрудничестве с девятью проектами, выпускающими мемкоины: MANEKI, ROOST, QUACK, MOEW, FOMO, MUMU, EPIK, APU и CATGPT, предлагая общий пул вознаграждений в размере $130 000 токенов. Пользователи могут принять участие в программе, зарегистрировавшись в Центре заработка Bitget Wallet и выполняя такие задания, как взаимодействие в социальных сетях и своп-транзакции. Кроме того, Bitget Wallet планирует вторую фазу GetDrop, ориентированную на недавнюю горячую тему SocialFi, запустив эксклюзивную кампанию с UXLINK. Это основано на крупнейшем проекте социальной инфраструктуры Web3 в экосистеме Telegram, где пользователи могут получить 100 000 редких UXLINK NFT, выполнив задания.

В Центре заработка кошелька Bitget есть несколько разделов аирдропа, включая платформу поощрения Web3 Task2Get, платформу подписки на высококачественные проекты Launchpad, платформу справедливого распределения новых монет Fair Launchpool и платформу социального заработка Invite2Get. Они направлены на то, чтобы предоставить пользователям полезные и разнообразные виды заработка и аирдропа. Bitget Wallet не только предлагает высококачественные торговые услуги, позволяющие пользователям получать прибыль на рынке, но и постоянно планирует и проводит разнообразные и полезные мероприятия, позволяющие пользователям зарабатывать, изучая и испытывая различные экосистемы майнета.

В отличие от других разделов, GetDrop - это новый поощрительный план, предназначенный в основном для активных пользователей сообщества Bitget Wallet и держателей BWB и BWB Points. Раздел GetDrop будет запускать индивидуальные кампании airdrop совместно с высококачественными проектами экосистемы, служа отличным мостом, связывающим качественные проекты-партнеры экосистемы Bitget Wallet с активными пользователями сообщества и держателями BWB.

С момента своего появления в 2018 году кошелек Bitget Wallet завоевал доверие более 20 миллионов пользователей по всему миру, войдя в десятку самых популярных криптокошельков в мире. В настоящее время Bitget Wallet поддерживает более 100 сетей и сотни EVM-совместимых цепочек, предоставляя комплексные функции: кошелек, своп, интеллектуальные рыночные данные, Launchpad, центр надписей и центр заработка токенов. Такая комплексная поддержка позволяет пользователям совершать все внутрицепочечные операции внутри кошелька, обеспечивая устойчивое участие пользователей и активное взаимодействие с проектами экосистемы.

GetDrop стремится к постоянному и широкому сотрудничеству с ведущими отраслевыми партнерами. Эта инициатива способствует взаимодействию пользователей с проектами, повышает их узнаваемость, привлекает к активному участию в них пользователей, а также налаживает партнерские отношения с другими проектами, чтобы предоставить пользователям дополнительные преимущества, которые помогут им ориентироваться в динамично развивающемся мире Web3.

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