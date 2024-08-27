Bitget Wallet представляет MPC кошелек со входом через Telegram аккаунт

Виктория, Сейшельские острова, 27 августа 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet, ведущий мировой Web3-кошелек с 30 миллионами пользователей, представил новаторскую функцию, позволяющую юзерам создавать и получать доступ к Web3-кошелькам с помощью своих аккаунтов в Telegram. Эта инновация обеспечивает беспрепятственный вход в децентрализованные финансы, позволяя пользователям Telegram легко входить в кошелек MPC без ключа. Устраняя сложности управления закрытыми ключами, эта функция значительно повышает безопасность и удобство использования, делая погружение в Web3 более простым, чем когда-либо.

Bitget Wallet постоянно фокусируется на массовом внедрении благодаря продуманному дизайну продукта, включая запуск кошелька MPC без ключа и полную поддержку экосистем Telegram и TON. Эти усилия направлены на снижение барьеров на пути к Web3, делая его более доступным и понятным, особенно для тех, кто не имеет технического образования или опыта работы с блокчейном или криптовалютами. Являясь ключевой инфраструктурой Web3, Bitget Wallet способен привлечь большое количество пользователей Web2 в пространство Web3 через Telegram.

С октября 2023 года Bitget Wallet упростил процесс создания и владения кошельком Web3. Внедрение бесключевого MPC-кошелька, использующего MPC-технологию корпоративного уровня, позволяет пользователям создавать кошелек, используя электронную почту, Google, Apple ID, а теперь и аккаунт Telegram - без необходимости запоминать сложные фразы или приватные ключи. Этот подход разработан для того, чтобы быть более удобным, безопасным и доступным для пользователей Web2. Bitget Wallet продолжает оптимизировать работу пользователей с различными блокчейнами, расширяя поддержку бесключевых MPC-кошельков, включая TON и Solana, в дополнение к Bitcoin, Ethereum и другим EVM-совместимым цепочкам. Теперь компания первой в отрасли предлагает решение для бесключевого MPC-кошелька, поддерживающего майнет TON.

Элвин Кан, главный операционный директор Bitget Wallet, поделился своим видением более широких последствий этого запуска:

«Поскольку инфраструктура Web3 продолжает интегрироваться с социальными платформами, мы не просто упрощаем работу пользователей и доступ к ним; мы также прокладываем путь к новой эре, в которой границы между Web2 и Web3-идентификаторами становятся все более текучими. Эта конвергенция ведет к будущему, в котором социальные взаимодействия и финансовые операции будут органично сосуществовать на одних и тех же платформах, делая Web3 естественным продолжением нашей цифровой жизни. Будучи новатором в области Web3, Bitget Wallet продолжит расширять возможности Telegram и других платформ, чтобы способствовать росту числа пользователей».

Элвин также объявил о предстоящем выпуске торгового бота Bitget Wallet Telegram на этой неделе, который еще больше расширит возможности торговли в Telegram. Этот бот позволит пользователям быстро создавать кошельки, обнаруживать и торговать токенами, а также получать обновления рынка в режиме реального времени, в частности, о движении «умных денег», что позволит пользователям быстро улавливать рыночные тенденции - функция, особенно полезная для торговли монетами-мемами.