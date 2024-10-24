Bitget Wallet, инкубировавший Tomarket, достиг 40 миллионов пользователей и готовится к запуску токена $TOMA

Виктория, Сейшельские острова, 24 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet, ведущий некостодиальный Web3-кошелек, отмечает выдающиеся достижения своего инкубированного проекта Tomarket, который преодолел отметку в 40 миллионов пользователей всего за четыре месяца после запуска, что подчеркивает его быструю адаптацию в экосистеме TON. Этот рост совпадает с объявлением о событии генерации токенов (Token Generation Event, TGE) для нового токена $TOMA, который дебютирует 31 октября.

Tomarket планирует провести TGE в 23:59 (GMT+8) 31 октября. Для того чтобы получить токены $TOMA во время мероприятия, пользователи должны добавить эмодзи с помидором и достичь хотя бы бронзового уровня в системе уровней Tomarket. Дополнительную информацию о TGE можно найти в объявлении Tomarket в Telegram.

С момента своего дебюта в июле Tomarket добился значительных успехов, главным образом благодаря своему увлекательному игровому процессу через мини-приложение Telegram "Tomato Drop". Эта геймифицированная платформа успешно привлекает пользователей Web 2.0, позволяя им присоединиться к экосистеме TON через такие активности, как ловля дропов, фермерство и реферальные программы. Включение игровых элементов значительно увеличило вовлеченность, что привело к более чем 40 миллионам пользователей и 10 миллионам подключений к кошелькам всего за четыре месяца. Дополнительно, рост Tomarket стимулируется его сообществом из более чем 200 амбассадоров, которые помогают строить локальные сообщества по всему миру, а также партнерством с Bitget Wallet, который поддерживает инновации в экосистеме TON, предоставляя пользователям вознаграждения и субсидии на газ за исследование новых функций.

Tomarket быстро расширяется, используя популярность своей игры "Tomato Drop", которая предлагает увлекательный способ для пользователей присоединиться к экосистеме TON, собирая баллы Tomato через различные активности, такие как дропы, фермерство и реферальные программы. За пять дней после запуска платформа привлекла более 1 миллиона пользователей, а через четыре месяца число пользователей достигло 40 миллионов, с 10 миллионами подключений к кошелькам.

Важным фактором этого роста является сильное сообщество Tomarket, состоящее из более чем 200 глобальных амбассадоров, которые активно продвигают платформу и строят локальные сообщества. Партнерство Tomarket с Bitget Wallet сыграло ключевую роль в стимулировании инноваций в экосистеме TON, предоставляя пользователям вознаграждения и субсидии на газ для исследования новых функций.

«Наше инкубирование Tomarket стало важным шагом в нашем исследовательском пути в экосистеме TON», — заявил Алвин Кан, операционный директор Bitget Wallet. «Мы верим, что будущее мини-приложений в Telegram имеет огромный потенциал для инноваций, интегрируя функции, которые приносят реальную пользу пользователям. Проекты в TON развиваются от отдельных игр к полноценным экосистемам, рассчитанным на долгосрочное вовлечение пользователей».