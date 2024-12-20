Bitget Wallet Lite представляет функцию обмена для мультичейн-трейдинга в Telegram

VICTORIA, Seychelles, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet Lite , ведущий некостодиальный Telegram-кошелек с 10 миллионами пользователей, анонсировал запуск новых функций Swap, которые улучшают возможности кроссчейн-трейдинга. Обновление поддерживает множество популярных блокчейнов, включая Ethereum, Solana, Base, Tron, BNB, Arbitrum, Optimism, TON и Polygon.

Новые функции включают автоматическую настройку проскальзывания, защиту от MEV-атак и возможность настройки комиссий за газ. Эти опции разработаны для обеспечения безопасных транзакций, особенно при высокочастотной и крупнообъемной торговле. Кроме того, кошелек вводит модуль Market, который позволяет пользователям отслеживать цены активов в реальном времени и получать доступ к детальным аналитическим страницам. Эти улучшения направлены на повышение общего пользовательского опыта для широкой аудитории Bitget Wallet Lite.

Bitget Wallet Lite использует технологию облачного хранения мнемонических фраз, что обеспечивает полный контроль пользователей над их приватными ключами и повышает уровень безопасности активов. Кошелек позволяет создавать учетные записи, привязанные напрямую к аккаунтам в Telegram, обеспечивая удобный вход в один клик и простую синхронизацию активов. Пользователи могут отправлять и получать средства с мгновенными уведомлениями о транзакциях, а также интегрироваться с ведущими децентрализованными приложениями (DApps) для доступа к различным ончейн-возможностям.

«Bitget Wallet Lite меняет подход к взаимодействию пользователей с Web3, обеспечивая бесшовную интеграцию Telegram с блокчейн-экосистемой», — отметил Альвин Кан, операционный директор Bitget Wallet. «Новые функции Swap и Market — это значительный шаг к тому, чтобы упростить кроссчейн-торговлю, сохранив безопасность и удобство. Мы продолжаем внедрять инновации, стремясь привлечь миллиард пользователей, упрощая их переход в Web3 и открывая доступ к децентрализованным финансам».