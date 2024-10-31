Bitget Wallet Lite достиг 3 миллионов пользователей за считанные дни и теперь входит в число самых быстрорастущих кошельков в Telegram

ВИКТОРИЯ, Сейшельские острова, 31 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Bitget Wallet, ведущий некастодиальный кошелек Web3, запустил Bitget Wallet Lite — многосетевой кошелек, интегрированный в Telegram, предлагающий пользователям простой и безопасный способ покупки, управления и передачи криптоактивов прямо в мессенджере. С момента запуска 28 октября Bitget Wallet Lite привлек более 3 миллионов пользователей, став одним из самых быстрорастущих кошельков Web3 в Telegram.

Поддерживая более 100 блокчейнов, включая Solana, TRON, TON и EVM-цепочки, Bitget Wallet Lite позволяет быстро проводить кросс-цепочные транзакции для упрощенного управления активами. Пользователи могут покупать BTC, ETH, USDT и сотни других криптовалют с помощью более 40 фиатных валют прямо в кошельке. Благодаря настройке в один клик — без необходимости восстановления фраз — кошелек бесшовно подключается к аккаунтам пользователей в Telegram, обеспечивая легкий доступ с различных устройств. Пользователи могут без усилий отправлять и получать криптовалюту среди своих контактов в Telegram, просматривать историю транзакций для прозрачного отслеживания активов и взаимодействовать с DApps непосредственно из кошелька, открывая новые возможности для изучения и заработка в децентрализованной экосистеме.

Bitget Wallet Lite — это некастодиальный кошелек, который придает первостепенное значение безопасности и контролю пользователей, предоставляя им полную собственность над своими активами. Кошелек сочетает в себе несколько уровней шифрования с инфраструктурой безопасности Telegram, обеспечивая, что третьи лица не могут получить доступ к фразам восстановления пользователя без разрешения. Этот подход безопасно хранит мнемонические фразы в облаке, интегрируя защитные меры Telegram с современными методами шифрования.

На данный момент в своей ранней версии Bitget Wallet Lite планирует ввести функции, такие как обмен токенов, импорт кошельков и уникальные награды, такие как аирдропы, красные конверты и таинственные коробки. Bitget Wallet Lite также подписал партнерство с Morph, полностью разрешенной EVM-уровнем 2, что стало его первым крупным сотрудничеством в экосистеме. Это партнерство позволяет всем проектам Morph интегрироваться с кошельком, предлагая разработчикам важные ресурсы для запуска и масштабирования на массовый рынок.

С улучшением функций многосетевых DApp Bitget Wallet Lite полностью воспроизведет экосистему приложения Bitget Wallet, позволяя пользователям подключаться к десяткам тысяч DApp и бесшовно интегрироваться с мини-приложениями Telegram через протокол OmniConnect. Обновленная версия SDK OmniConnect 2.0 предлагает безопасную и интуитивно понятную многосетевую интеграцию, создавая возможности для разработчиков внедрять кошельки в мини-приложения, облегчая зашифрованные транзакции и создавая новые источники дохода, позволяя им сосредоточиться на создании качественных приложений.

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