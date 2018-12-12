Бюро выдачи административных одобрений в р-не Хэкоу начало свою работу в Дунъине 30 ноября этого года

Первоклассная бизнес-среда для привлечения инвестиций и талантливых специалистов

ДУНЪИН (DONGYING), Китай, 12 декабря 2018 г. /PRNewswire/ -- Утром 30 ноября 2018 г. состоялось официальное открытие Бюро выдачи административных одобрений в р-не Хэкоу. Это первое подробное учреждение районного уровня в Дунъине. По сообщению департамента пропаганды р-на Хэкоу г. Дунъин пров. Шаньдун, на церемонии открытия бюро присутствовали несколько высокопоставленных чиновников: заместитель секретаря Комитета КПК в р-не Хэкоу и руководитель района Тянь Бинбин (Tian Bingbing), член постоянной комиссии при Комитете КПК в р-не Хэкоу и глава нового бюро Лью Бинь (Liu Bin), член постоянной комиссии и заместитель главы района Чэнь Гуйлинь (Chen Guilin), член постоянной комиссии и руководитель организационного департамента Лью Гоцян (Lyu Guoqiang).

Тянь Бинбин сердечно поздравил персонал бюро с открытием учреждения и озвучил некоторые особые требования к его работе: «Мы будем принимать активные меры и проводить реформы для создания первоклассной правительственной платформы и улучшения наших политических позиций. Концентрируя усилия всего района на превращении этого бюро к модель успешных реформ, мы будем полагаться на принцип минимализации проблем, сокращения времени обработки заявок, повышения эффективности и качества обслуживания. Используя самые эффективные рабочие механизмы, мы сформируем плодотворную и благоприятную бизнес-среду, разработаем целостный подход, поспособствуем реформированию административных процессов и порядка делегирования полномочий, оптимизируем услуги, связанные с созданием сервисноориентированного правительства, и обеспечим прозрачность и понятность системы обязанностей, рабочих связей и регулятивных норм; мы соберем высококлассную команду профессионалов, которые совместными усилиями будут создавать передовую сервисную модель, повышать уровень общественного сознания, усовершенствовать координационные и управленческие процессы, регуляторную ответственность и рабочую дисциплину».

Делая акцент на привлечение инвестиций и талантливых специалистов, власти района Хэкоу стремятся улучшать условия для ведения бизнеса и отдают приоритет преимуществам высококачественного развития. Эта стратегия была взята ими на вооружение в начале 2018 года. Намереваясь превратить район в образцово-показательную зону проведения реформ, руководство Хэкоу оптимизировало процесс выдачи различных разрешительных документов путем открытия упомянутого выше бюро, а также внедрило рабочий механизм под названием «8+х». Местным властям также удалось нарастить темпы реформирования процесса обработки заявок в режиме онлайн. Кроме того, руководством Хэкоу были представлены десять специальных инициатив, направленных на создание высококлассной бизнес-среды и повышение эффективности административного обслуживания бизнеса посредством «единого окна». В число таких инициатив вошли меры по обмену информацией, сокращению времени, необходимого для подключения к сетям электроснабжения и открытия компании, оптимизации процедур регистрации объектов недвижимости, упрощению доступа к кредитным и заемным средствам, а также по улучшению общих условий для ведения хозяйственной деятельности.

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SOURCE The Publicity Department of Hekou District, Dongying City, Shandong